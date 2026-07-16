Felgyulladt a szent emlékhely, ahol eltemették Irán legfőbb vezérét

Kigyulladt az Imám Reza szentély Mesedben, Irán szent városában. Alig pár napja temették itt el Ali Hámenei ajatollahot.

Az incidensről a Mehr hírügynökség is beszámolt, állításuk szerint a tüzet gyorsan sikerült megfékezni.

Irán hivatalos magyarázata szerint egy építkezéshez használt bitumentároló gyulladt fel, a szentély épülete nem sérült meg.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi okozta a tüzet.

Az Imám Reza szentély Irán és a síita iszlám vallás egyik legfontosabb vallási épülete, évente több millió zarándokot fogad a létesítmény. Ali Hámenei ajatollahot, Irán előző vezérét is itt temették el, miután Izrael és az Egyesült Államok az év elején megölte.

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