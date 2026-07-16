Fenyegetőzik Irán: ha Amerika támad, egy egész régió fog sötétségbe borulni

Donald Trump amerikai elnök a napokban azzal fenyegetőzött, hogy Irán energetikai létesítményeit fogja támadni, Szaídi hasonló támadásokkal fenyegette meg a régió országait válaszcsapás gyanánt. A Perzsa-öböl mentén Iránnal együtt nyolc ország fekszik, köztük a világgazdaság szempontjából is fontos olajtermelő országok.

Szaídi arról is beszélt, hogy ha bármilyen szárazföldi invázió indul Irán ellen, az amerikai katonákat „foglyul fogják ejteni vagy le fogják mészárolni” az iráni katonák.

Olyan kemény leckét kapnak majd, hogy soha többé nem merik majd megtámadni az iráni földet”

– mondta.

Arra is kitért, hogy most, hogy Amerika nem tartja magát többé a korábban letárgyalt 14 pontos szándéknyilatkozathoz, a további tárgyalások „komoly kihívások” elé néznek.

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