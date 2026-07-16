Fenyegetőzik Irán: ha Amerika támad, egy egész régió fog sötétségbe borulni

Donald Trump amerikai elnök a napokban azzal fenyegetőzött, hogy Irán energetikai létesítményeit fogja támadni, Szaídi hasonló támadásokkal fenyegette meg a régió országait válaszcsapás gyanánt. A Perzsa-öböl mentén Iránnal együtt nyolc ország fekszik, köztük a világgazdaság szempontjából is fontos olajtermelő országok.
Szaídi arról is beszélt, hogy ha bármilyen szárazföldi invázió indul Irán ellen, az amerikai katonákat „foglyul fogják ejteni vagy le fogják mészárolni” az iráni katonák.
Olyan kemény leckét kapnak majd, hogy soha többé nem merik majd megtámadni az iráni földet”
– mondta.
Arra is kitért, hogy most, hogy Amerika nem tartja magát többé a korábban letárgyalt 14 pontos szándéknyilatkozathoz, a további tárgyalások „komoly kihívások” elé néznek.
Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images
Rég nem volt ekkora válság Ukrajnában: kibukott a könyörtelen hatalmi harc, az utcára vonultak az emberek
Kiakadtak Zelenszkij döntése miatt.
Ütött az utolsó óra a 6 százalékos lakossági állampapíroknál!
Perceken belül bezárul a lehetőség.
Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság
A Sahedek már készen állnak.
Három éve nem látott profitnövekedés jöhet Európában
De még így is lemaradásban van a kontinens az USA-tól.
Bivalyerős az amerikai fogyasztó
A kilátások is rendben vannak.
Felgyulladt a szent emlékhely, ahol eltemették Irán legfőbb vezérét
Ez a síita vallás egyik legszentebb épülete.
Nincs megállás: komoly lejtőn a hazai irodapiac
Nőtt a bérirodák üresedése a második negyedévben.
Most dől el az irány a népszerű befektetésben, erre figyel most mindenki
Nagy elmozdulásra számítunk.
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!