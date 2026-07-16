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Figyelmeztetést adott ki a WHO: négyszer akkora lehet a baj a megállíthatatlanul terjedő ebolajárvány miatt
Globál

Figyelmeztetést adott ki a WHO: négyszer akkora lehet a baj a megállíthatatlanul terjedő ebolajárvány miatt

MTI
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A Kongói Demokratikus Köztársaságban két hónappal ezelőtt kitört ebolajárvány minden korábbinál gyorsabban terjed - figyelmeztetett csütörtökön Genfben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója.

Ez a valaha regisztrált harmadik súlyosabb ebolajárvány az országban, de gyorsabban terjed, mint az összes korábbi

- jelentette ki újságíróknak Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. A május közepén kezdődött járványnak - amelyet az ebolavírus Bundibugyo változata okoz - már 796 -a helyi hatóságok szerint 754 - halálos áldozata van, a megerősített esetek száma pedig meghaladja a kétezret. De a járvány a WHO szerint kétszer, sőt akár négyszer súlyosabb lehet a hivatalosan feltüntetettnél. A kisebbekkel együtt ez már a tizenhetedik ebolajárvány az országban.

A járvány korábban nem látott gyors terjedését az Orvosok Határok Nélkül (MSF) nemzetközi segélyszervezet is megerősítette. Nem egészen öt hét alatt a megerősített esetek száma megháromszorozódott, a haláleseteké pedig több mint az ötszörösére nőtt - közölték.

A Bundibugyo ellen jelenleg sem védőoltás, sem gyógymód nincsen, de a WHO keddi bejelentése szerint megkezdődött a kitettség utáni megelőzést (PEP) célzó vírusellenes szer, az obeldesivir hatékonyságát vizsgáló első klinikai kísérlet, amelybe olyan embereket vontak be, akik igazoltan fertőzött beteggel érintkeztek.

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