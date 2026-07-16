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Hatalmas győzelmet ünnepel Izrael: kihúzták a Hamász méregfogát, soha többé nem ismétlődhet meg az októberi katasztrófa
Globál

Hatalmas győzelmet ünnepel Izrael: kihúzták a Hamász méregfogát, soha többé nem ismétlődhet meg az októberi katasztrófa

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Az izraeli hadsereg jelenleg a Gázai övezet több mint 60 százalékát tartja ellenőrzése alatt, így a Hamász többé soha nem lesz képes átfogó támadást indítani Izrael ellen - közölte egy magas rangú izraeli katona a Times of Israel tudósítása szerint.

Avi Blut vezérőrnagy, a Központi Parancsnokság vezetője a 99. hadosztály parancsnoki átadóünnepségén kijelentette, hogy

az övezet több mint 60 százalékát már az izraeli erők ellenőrzik.

Blut szerint a Gázával határos települések körül egy olyan biztonsági övezetet hoztak létre, amelyet két hadosztály, köztük az izraeli hadsereg legkiválóbb katonái felügyelnek.

Hozzátette, hogy a közel három évvel ezelőttihez hasonló invázió veszélye immár teljesen elhárult.

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Ugyanakkor megjegyezte, hogy a Hamász továbbra is uralja az övezet rá eső részét, és a szervezet megőrizte bizonyos katonai képességeit. Mint fogalmazott, a Hamász Izrael elpusztítására irányuló alapvető célja változatlan maradt.

Benjámin Netanjahu miniszterelnök májusban közölte, hogy utasítást adott a hadseregnek a Gázai övezet 70 százalékának ellenőrzés alá vonására. A tűzszünet kezdetekor az izraeli erők a terület mintegy 53 százalékát uralták, míg a fennmaradó 47 százalék a Hamász ellenőrzése alatt állt, amely részen a közel kétmilliós lakosság túlnyomó többsége él.

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