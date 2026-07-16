FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Jönnek a videók: Amerika szétbombázza Iránt, záporoznak a rakéták a perzsa államra
Globál

Jönnek a videók: Amerika szétbombázza Iránt, záporoznak a rakéták a perzsa államra

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Fokozza az Irán elleni katonai támadások intenzitását az amerikai haderő: a Középső Parancsnokság (CENTCOM) több felvételt is közzétett, melyen a perzsa állam elleni csapások láthatók.

Ma hajnalban több katonai csapást is véghez vitt az amerikai haderő Irán ellen: támadták többek közt Teherán térségét is – erről itt írtunk részletesen.

A CENTCOM több felvételt is közölt, melyen a csapások láthatók.

Az egyik akció során az amerikai haderő egy Curaçao zászlója alatt hajózó tankert támadott meg – egy Hellfire rakétával mozgásképtelenné tették az eszközt, mielőtt elérte volna Iránt. Az intézkedés azért történt meg, mert Amerika visszaállította a blokádot a perzsa állam körül.

Az amerikaiak katonai eszközökre is lőttek. Egy másik felvételen az látható, ahogy radarrendszereket és drónindítókat semmisítenek meg az amerikai erők az éj leple alatt. A csapások Bandar Abbász és Tunb szigetét célozták.

A következő napokban a támadások fokozása és kiterjesztése várható, Trump erről rendkívüli tárgyalást is tartott a Fehér Házban bizalmasaival.

Erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Titkos találkozó volt a Fehér Házban: most durvulhat be csak igazán Donald Trump háborúja

Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility