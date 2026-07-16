Jönnek a videók: Amerika szétbombázza Iránt, záporoznak a rakéták a perzsa államra

Ma hajnalban több katonai csapást is véghez vitt az amerikai haderő Irán ellen: támadták többek közt Teherán térségét is – erről itt írtunk részletesen.
A CENTCOM több felvételt is közölt, melyen a csapások láthatók.
Az egyik akció során az amerikai haderő egy Curaçao zászlója alatt hajózó tankert támadott meg – egy Hellfire rakétával mozgásképtelenné tették az eszközt, mielőtt elérte volna Iránt. Az intézkedés azért történt meg, mert Amerika visszaállította a blokádot a perzsa állam körül.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE https://t.co/M2EQpUPHxE— OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026
Az amerikaiak katonai eszközökre is lőttek. Egy másik felvételen az látható, ahogy radarrendszereket és drónindítókat semmisítenek meg az amerikai erők az éj leple alatt. A csapások Bandar Abbász és Tunb szigetét célozták.
According to a release from U.S, Central Command, at 9 pm eastern time, the latest wave of U.S. strikes against Iran, that included strikes on command centers, air defense sites, missile and drone capabilities, and coastal surveillance facilities, ended. Strikes are ongoing while… pic.twitter.com/0umnRw4V2T https://t.co/0umnRw4V2T— OSINTdefender (@sentdefender) July 16, 2026
A következő napokban a támadások fokozása és kiterjesztése várható, Trump erről rendkívüli tárgyalást is tartott a Fehér Házban bizalmasaival.
Erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images
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