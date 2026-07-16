Katasztrofális adat jött: valósággal összeomlott a Hormuzi-szoros forgalma

Gyakorlatilag nullára csökkent a Hormuzi-szoros teherforgalma a kiújuló iráni háború miatt – számol be a Times of Israel.

A Kpler adatai szerint alig kilenc hajó hatolt át a szoroson tegnap, kedden ez a szám még 13 volt.

A háború előtt még napi 100 hajó hatolt át átlagosan a Hormuzi-szoroson.

Egyik hajó sem földgázt vagy nyersolajat szállított, mind hagyományos áruszállítók voltak, melyek az Irán által kijelölt útvonalat használták.

Az egyik hajót, a VLCC Belmát ki is lőtte az amerikai haderő, ahogy az Irán partjai felé közelített.

Közben az iráni haderő szóvivője arról beszélt: a Hormuzi-szoros zárva van és zárva is lesz, amíg Amerika vissza nem tér a 14 pontos szándéknyilatkozathoz.

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