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Kimondta Ukrajna új miniszterelnöke: nehezebb időszak fenyegeti az országot, mint korábban
Globál

Kimondta Ukrajna új miniszterelnöke: nehezebb időszak fenyegeti az országot, mint korábban

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Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami kőolaj- és földgázipari vállalat volt vezérigazgatója, Ukrajna új miniszterelnöke parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy a következő tél még a korábbiaknál is komolyabb kihívás elé állíthatja az országot, így az érkező kormány egyik legfontosabb feladata az erre való felkészülés lesz - számol be az Ukrajinszka Pravda.

A kormányfő a kinevezéséről döntő szavazás előtt hangsúlyozta, hogy tisztában van a helyzet súlyosságával. Úgy fogalmazott, "teljesen világos számára", hogy

a következő tél még nehezebbnek ígérkezik,

ezért "egységes és határozott" fellépésre van szükség a lakosság védelme, valamint a kritikus infrastruktúra működésének fenntartása érdekében.

Ez a védelmi erők teljes ellátását, az ukrán védelmi ipar kapacitásának bővítését, a lakosság támogatását és a szociális ellátórendszert jelenti, különösen a frontvonalhoz közeli településeken

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- jelentette ki Koreckij.

A legfontosabb teendők közé sorolta a téli időszakra való felkészülést, a vállalkozások támogatását, a nemzetközi partnerekkel való együttműködés szorosabbra fűzését, a külföldi segélyek hatékony lehívását és felhasználását, valamint Ukrajna európai uniós integrációjának előmozdítását.

Az ukrán parlament, a Verhovna Rada kedden elfogadta Julija Szviridenko miniszterelnök lemondását, ami a teljes kormány távozását vonta maga után. Ezt követően Volodimir Zelenszkij Szerhij Koreckijt javasolta az új kormányfőnek. A kinevezést a törvényhozás csütörtökön hagyta jóvá.

Az ukrán politikában szokatlan módon az üzleti szférából érkező Koreckijre sajtóhírek szerint azért esett Zelenszkij választása, mert hatékony válságkezelőként ismert.

Az eddigi védelmi miniszter, Mihajlo Fedorov lecserélése azonban tiltakozást váltott ki egyes kormánypárti és ellenzéki képviselők, illetve az ukrán lakosság részéről is.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Alexandrosz Beltesz

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