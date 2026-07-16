Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság

A Reuters értesülései szerint az ötlet az iráni vezetésben merült fel, és az üzenetet már el is juttatták a húszi szövetségeseikhez. Két magas rangú iráni és egy, a helyzetet jól ismerő regionális forrás megerősítette, hogy a lázadókat nemrégiben tájékoztatták Teherán kéréséről.

Egy, a lázadókhoz közel álló forrás szerint a csoport már befejezte a tengeri kereskedelem elleni támadások előkészületeit.

Rakétákat és drónokat telepítettek a Báb el-Mandeb-szoros közelébe, a Hodejdát és az Ádeni-öblöt uraló jemeni felföldre, így már csak a végső parancsra várnak.

A szoros lezárásáról szóló döntést az Iráni Forradalmi Gárda Jemenben állomásozó képviselői hozzák majd meg.

A Hormuzi-szoros lezárása és a Vörös-tengeren indított húszi támadások egyszerre bénítanák meg a Közel-Kelet két legfontosabb olajexport-útvonalát. Mivel a Hormuzi-szoros már jelenleg sem járható, a térség olajexportjának jelentős részét egy szaúdi vezetéken keresztül a Vörös-tengerre terelték át, amely jelenleg a globális kőolaj-kereskedelem mintegy 7 százalékát biztosítja. Mivel Szaúd-Arábia az exportkapacitásának 70 százalékát a vörös-tengeri Janbu kikötőjén keresztül bonyolítja le, az itteni támadások rendkívül súlyosan érintenék a világpiacot.

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