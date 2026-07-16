FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság
Globál

Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán arra kérte a jemeni húszikat, hogy álljanak készen a vörös-tengeri olajszállítási útvonalak lezárására arra az esetre, ha az Egyesült Államok csapást mérne az iráni energetikai infrastruktúrára – közölte három forrás a Reuters hírügynökséggel.

A Reuters értesülései szerint az ötlet az iráni vezetésben merült fel, és az üzenetet már el is juttatták a húszi szövetségeseikhez. Két magas rangú iráni és egy, a helyzetet jól ismerő regionális forrás megerősítette, hogy a lázadókat nemrégiben tájékoztatták Teherán kéréséről.

Egy, a lázadókhoz közel álló forrás szerint a csoport már befejezte a tengeri kereskedelem elleni támadások előkészületeit.

Rakétákat és drónokat telepítettek a Báb el-Mandeb-szoros közelébe, a Hodejdát és az Ádeni-öblöt uraló jemeni felföldre, így már csak a végső parancsra várnak.

A szoros lezárásáról szóló döntést az Iráni Forradalmi Gárda Jemenben állomásozó képviselői hozzák majd meg.

Még több Globál

Elképesztő tempóban gyártja új fegyvereit a keleti szuperhatalom, veszélyben az Egyesült Államok légi fölénye

Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Rég nem volt ekkora válság Ukrajnában: kibukott a könyörtelen hatalmi harc, az utcára vonultak az emberek

A Hormuzi-szoros lezárása és a Vörös-tengeren indított húszi támadások egyszerre bénítanák meg a Közel-Kelet két legfontosabb olajexport-útvonalát. Mivel a Hormuzi-szoros már jelenleg sem járható, a térség olajexportjának jelentős részét egy szaúdi vezetéken keresztül a Vörös-tengerre terelték át, amely jelenleg a globális kőolaj-kereskedelem mintegy 7 százalékát biztosítja. Mivel Szaúd-Arábia az exportkapacitásának 70 százalékát a vörös-tengeri Janbu kikötőjén keresztül bonyolítja le, az itteni támadások rendkívül súlyosan érintenék a világpiacot.

Kapcsolódó cikkünk

Jönnek a videók: Amerika szétbombázza Iránt, záporoznak a rakéták a perzsa államra

Trump: megtörténhet Iránban ugyanaz, ami az Iszlám Állammal történt

Beindultak az amerikai katonai támadások, de nem sokáig maradtak válasz nélkül – Megszólalt az elnök

Eszkaláció felé tart a háború: könnyen kísérleti tereppé válhat a Közel-Kelet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility