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Lekullog a színpadról az európai hatalom vezetője: meglepő módon búcsúzik, elhagyta az országot
Globál

Lekullog a színpadról az európai hatalom vezetője: meglepő módon búcsúzik, elhagyta az országot

MTI
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Búcsúlátogatásra Kijevbe utazott csütörtökön Keir Starmer brit miniszterelnök. A Downing Street tájékoztatása szerint ez lesz Starmer utolsó ukrajnai látogatása kormányfői tisztségében.

Keir Starmer pénteken adja át a kormányzó brit Munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnham volt manchesteri polgármesternek,

aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután III. Károly király kormányalakítással bízza meg.

A londoni miniszterelnöki hivatal csütörtöki beszámolója szerint Starmer Kijevben várhatóan találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, akit biztosít arról, hogy

Nagy-Britannia továbbra is tántoríthatatlanul támogatja Ukrajnát az orosz invázió elleni küzdelemben.

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Mint megírtuk, szerdán hivatalosan is eldőlt, hogy Burnham követi Starmert, miután a párttal társult viszonyban működő szakszervezetek közül is az előírtnál sokkal többnek megszerezte a támogatását.

Keir Starmer miniszterelnök, a Munkáspárt jelenlegi vezetője június 22-én jelentette be távozási szándékát, miután az elmúlt hónapok sorozatos belpolitikai botrányai, valamint a májusban tartott angliai helyhatósági, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon elszenvedett súlyos munkáspárti vereség nyomán rendkívül népszerűtlenné vált, és saját pártjának számos képviselője, köztük kabinetjének több magas beosztású tagja is felszólította, hogy távozzon a Munkáspárt és a kormány éléről.

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