Megbukott a rettegett diktátor, most történelmi megállapodásra készül a két szomszédos ország

Ámer Biszát egy nappal azután nyilatkozott, hogy Damaszkuszban tárgyalt szíriai kollégájával. A miniszter szerint a két ország végső soron egy átfogóbb kétoldalú kereskedelmi egyezmény megkötését is megcélozhatja.
A kapcsolatok újjáépítése azután indult meg, hogy véget ért az Aszad-család csaknem fél évszázados uralma, amelynek idején közel harminc éven át szíriai csapatok állomásoztak Libanonban.
"Ezt a gazdasági kapcsolatot újra kellett gondolni, és minden esély megvan arra, hogy mindkét ország legfontosabb kétoldalú kapcsolatává váljon" – mondta Biszát. Libanon 375 kilométeres közös határral rendelkezik Szíriával, és a szíriai szárazföldi útvonalakra támaszkodik, amikor kamionokkal szállítja exportját Jordániába és az Öböl-menti országokba. A szíriai exportőrök szintén Libanont használták elsődleges exportfolyosóként, különösen a 14 évig tartó háború idején.
A két ország közötti kereskedelmi forgalom a csúcspontján megközelítette a 800 millió dollárt, tavaly viszont mindössze 250 millió dollár körül alakult. Biszát szerint ezt az összeget valójában milliárdokban kellene mérni.
Első lépésként egy 2025 júliusában felállított bizottság több mint negyven, még az Aszad-korszakban kötött megállapodást és szándéknyilatkozatot tekint majd át. Ezek a beruházási keretrendszerektől a vízum- és adórendszereken át a szíriai–libanoni kereskedelem számos egyéb területét szabályozzák. A felülvizsgálat több hónapig is eltarthat, míg egy átfogóbb kereskedelmi egyezmény tető alá hozása ennél is hosszabb időt vehet igénybe.
Egy új megállapodásnak rendeznie kellene a szárazföldi fuvarozás logisztikai akadályait, valamint az egyenlőtlen vámokat. "A libanoni exportőröknek exportvámot kell fizetniük, míg a szíriaiak mentesülnek ez alól" – tette hozzá Biszát.
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