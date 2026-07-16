FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Megbukott a rettegett diktátor, most történelmi megállapodásra készül a két szomszédos ország
Globál

Megbukott a rettegett diktátor, most történelmi megállapodásra készül a két szomszédos ország

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Libanon és Szíria a következő hónapokban megkezdi az évtizedes kereskedelmi megállapodásaik felülvizsgálatát, hogy újraélesszék gazdasági kapcsolataikat a szíriai vezető, Bassár el-Aszad 2024-es bukása után – közölte a libanoni gazdasági miniszter a Reuters hírügynökséggel.

Ámer Biszát egy nappal azután nyilatkozott, hogy Damaszkuszban tárgyalt szíriai kollégájával. A miniszter szerint a két ország végső soron egy átfogóbb kétoldalú kereskedelmi egyezmény megkötését is megcélozhatja.

A kapcsolatok újjáépítése azután indult meg, hogy véget ért az Aszad-család csaknem fél évszázados uralma, amelynek idején közel harminc éven át szíriai csapatok állomásoztak Libanonban.

"Ezt a gazdasági kapcsolatot újra kellett gondolni, és minden esély megvan arra, hogy mindkét ország legfontosabb kétoldalú kapcsolatává váljon" – mondta Biszát. Libanon 375 kilométeres közös határral rendelkezik Szíriával, és a szíriai szárazföldi útvonalakra támaszkodik, amikor kamionokkal szállítja exportját Jordániába és az Öböl-menti országokba. A szíriai exportőrök szintén Libanont használták elsődleges exportfolyosóként, különösen a 14 évig tartó háború idején.

A két ország közötti kereskedelmi forgalom a csúcspontján megközelítette a 800 millió dollárt, tavaly viszont mindössze 250 millió dollár körül alakult. Biszát szerint ezt az összeget valójában milliárdokban kellene mérni.

Még több Globál

Durva vádak érték az ukrán titkosszolgálatot: közük lehetett a milliárdos elleni merénylethez ?

Figyelmeztetést adott ki a WHO: négyszer akkora lehet a baj a megállíthatatlanul terjedő ebolajárvány miatt

Ez még hiányzott: megszólaltak a Közel-Keletet rettegésben tartó lázadók

Első lépésként egy 2025 júliusában felállított bizottság több mint negyven, még az Aszad-korszakban kötött megállapodást és szándéknyilatkozatot tekint majd át. Ezek a beruházási keretrendszerektől a vízum- és adórendszereken át a szíriai–libanoni kereskedelem számos egyéb területét szabályozzák. A felülvizsgálat több hónapig is eltarthat, míg egy átfogóbb kereskedelmi egyezmény tető alá hozása ennél is hosszabb időt vehet igénybe.

Egy új megállapodásnak rendeznie kellene a szárazföldi fuvarozás logisztikai akadályait, valamint az egyenlőtlen vámokat. "A libanoni exportőröknek exportvámot kell fizetniük, míg a szíriaiak mentesülnek ez alól" – tette hozzá Biszát.

Kapcsolódó cikkünk

Ez még hiányzott: megszólaltak a Közel-Keletet rettegésben tartó lázadók

Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság

Trump: megtörténhet Iránban ugyanaz, ami az Iszlám Állammal történt

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Vasútfejlesztés, közbiztonság és feljelentések: ezekről döntött a kormány
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility