Megkezdődött a feszült visszaszámlálás: végleg legyőzheti a halálos vírust az afrikai ország

Uganda csütörtökön engedi haza az utolsó ebolás betegét, amivel elindul az a 42 napos visszaszámlálás, amelynek végén az országot hivatalosan is járványmentessé nyilváníthatják – közölte a kormány szóvivője.

Alan Kasujja, az ugandai kormány szóvivője a közösségi médiában jelentette be, hogy a beteget csütörtök reggel engedik ki a fővárosban, Kampalában található Mulago Nemzeti Kórház elkülönítő részlegéből.

A gyógyult beteg távozásával megkezdődik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által előírt várakozási idő.

Ha negyvenkét nap telik el újabb megbetegedés nélkül, akkor a WHO iránymutatása alapján ebolamentesnek nyilvánítanak bennünket

– fogalmazott Kasujja.

Az ugandai egészségügyi minisztérium adatai szerint a gyógyultak száma tizenhétre emelkedett, egy beteg maradt elkülönítés alatt, és eddig két halálesetet regisztráltak. A fertőzöttek közül öten helyben kapták el a kórt, tizenöt fertőzést pedig külföldről hurcoltak be.

Az összes fertőzés a ritka Bundibugyo-vírustörzshöz köthető, amelyet a WHO a valaha feljegyzett harmadik legsúlyosabb ebolajárvány kórokozójaként tart számon.

A kiterjedtebb járvány, amelyet a WHO tavaly májusban a Kongói Demokratikus Köztársaságban közegészségügyi vészhelyzetnek nyilvánított, a kongói kormányzati adatok szerint eddig 2011 igazolt fertőzést és 754 halálesetet követelt az országban.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images