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Megszólalt Brüsszel Zelenszkij váratlan húzása után:
Globál

Megszólalt Brüsszel Zelenszkij váratlan húzása után: "nagy meglepetés"

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Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi és űrügyi biztosa "nagy meglepetésnek" nevezte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter menesztését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Ukrajna és az EU között létrejött, védelmi finanszírozásról és dróngyártásról szóló megállapodásoknak érvényben kell maradniuk - írja az Ukrajinszka Pravda.

Kubilius elmondta, lengyelországi útján értesült Julija Szviridenko miniszterelnök távozásáról és az ukrán kormány átalakításáról. Kijelentette,

változásokra talán néha szükség van.

Az uniós biztost jelenleg leginkább az foglalkoztatja, hogy Mihajlo Fedorov menesztése után a jövőben ki felel majd a védelmi ügyekért.

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A biztos kiemelte, szorosan együttműködött Fedorovval. Személyes megítélése szerint ez alatt időszak alatt sokat elértek, gondolva itt a Moszkva, Szentpétervár, Omszk és a Krím térségében szinte naponta végrehajtott mélységi csapásokra. Kubilius hozzátette,

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az Európai Unióban zelenszkij döntése óhatatlanul kérdéseket vet fel, hogy miért épp egy ennyire kulcsfontosságú szereplőt váltott le.

Kubilius szerint elengedhetetlen a megkezdett munka folytatása, mindenekelőtt az Ukrajnának nyújtott 60 milliárd eurós hitelkeret biztosítása. Ennek előkészítésében komoly előrelépést értek el Fedorovval és helyettesével, Szerhij Bojevvel.

A biztos elmondta, hogy a héten újabb finanszírozási részlet érkezik, amely rakéták, vadászgépek és más, Kijev számára létfontosságú haditechnikai eszközök beszerzésére fordítható.

Vannak jövőbeli tervek is, mint például a Freyja [légvédelmi rendszer], az antiballisztikus rendszerek és a ballisztikus rakéták gyártása Ukrajnában, amelyek folytatása nagyon fontos lenne

- fűzte hozzá Kubilius.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

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