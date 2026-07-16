Megszületett a döntés, amitől sokan rettegtek: Netanjahuék teljesen átírhatják a sajtó szabályait

A törvényt 53 képviselő támogatta, 48-an ellene szavaztak. A jogszabály lehetővé teszi új hírcsatornák létrehozását szinte szabályozás nélkül, valamint megszünteti a csatornatulajdonosok és a hírszolgáltató cégek között eddig kötelező szervezeti elkülönülést.
A jogszabály jelentősen kibővíti a kormány ellenőrzését az országos műsorszolgáltatás és a hírszektor felett, alapjaiban alakítja át a médiaszabályozást.
Megszünteti a hosszú ideje működő felügyeleti mechanizmusokat, a minimális újságírói szakmai követelményeket, a hazai gyártású műsorokra vonatkozó kötelezettségeket, valamint a médiatulajdonlásra vonatkozó korlátozásokat. Emellett nagyobb befolyást biztosít a kormánynak a televíziós nézettségi adatok kezelésére és az állami hirdetések elosztására.
Bírálói szerint a jogszabály célja a médiában eddig működő fékek és ellensúlyok lebontása, valamint a jelenlegi kormány politikai irányvonalával azonosuló műsorszolgáltatók helyzetbe hozása. A legfőbb ügyész figyelmeztetett, hogy a törvény "fokozott kockázatot" jelent a szabad sajtóra.
"A mélyállam minden szereplőjével, a nagytőkésekkel, a jogi tanácsadókkal, a hivatalnokokkal és a pánikkeltő televíziós csatornákkal szemben folytatott elszánt küzdelem eredményeként sikerült elfogadtatnunk a jobboldali médiareformot" - értékelte a szavazást Slomó Karhi kommunikációs miniszter, majd felszólalásában köszönetet mondott Benjámin Netanjahu miniszterelnöknek a támogatásáért. "A feladat, amelyet rám bízott, sikeresen teljesült" - mondta a kormányfőnek.
"Karhi médiatörvényén még meg sem fog száradni a tinta, amikor a következő kormány hivatalba lépése után mi darabokra tépjük. Nálunk a média szabad lesz, nem pedig a hatalom propagandacsatornáiból áll majd, amelyek rendszeresen álhíreket terjesztenek" - jelentette ki a szavazás után az ellenzéki baloldali-liberális Demokraták pártjának elnöke, Jaír Golán, az október 27-re kitűzött parlamenti választásokon remélt ellenzéki győzelemre utalva.
"Ez egy újabb lépés Izraelnek az Erdogan-modell szerinti átalakítása felé. Miután megpróbálták uralmuk alá hajtani az igazságszolgáltatást, az október 7-i mészárlás kormánya most a médiát akarja ellenőrzése alá vonni. Szabad sajtó helyett szócsövekből és udvari tudósítókból álló médiát akarnak. A következő kormány ezt a törvényt is hatályon kívül helyezi" - közölte az ugyancsak ellenzéki, jobboldali-liberális Izrael a Hazánk (Jiszráel Béténu) párt, utalva az Izrael ellen 2023. október 7-én elkövetett palesztin terrortámadásra és Recep Tayyip Erdogan török elnök kormányzatára.
A koalíció a médiatörvényt azon vitatott jogszabályok sorában fogadta el, amelyeket még a kneszet feloszlása előtt akart keresztülvinni. Ehhez megszerezte az ultraortodox pártok támogatását, cserébe az általuk követelt törvények elfogadásáért.
A törvény ellen több ellenzéki képviselő és civil szervezet beadványt nyújtott be a legfelsőbb bírósághoz. Kérik a jogszabály megsemmisítését, valamint ideiglenes intézkedésként végrehajtásának felfüggesztését a végleges bírósági döntés meghozataláig.
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