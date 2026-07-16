Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

A UNITED24 Media ukrán állami katonai híroldal szerkesztősége átmenetileg felfüggesztette a működését, hogy csatlakozzon a Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elbocsátása elleni tüntetésekhez.

"Mihajlo Fedorovot július 15-én meneszették a hivatalából egy kormányzati átalakítás részeként, annak ellenére, hogy történetének egyik legtranszformatívabb időszakán vezette át az ukrán védelmi minisztériumot.

Az ukránok ma békés tüntetés céljából gyűlnek össze Kijevben, Lvivben, Harkivban, Dnyipróban, Odesszában és az ország más városaiban.

Ott találkozunk.

Dicsőség Ukrajnának!"

- olvasható a UNITED24 weboldalán.