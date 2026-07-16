Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Elárulta a Kreml, mekkora esélyt lát a háború mihamarabbi lezárására
A Kreml csütörtökön azt közölte, hogy jelenleg nem mutatkozik esély az Ukrajnával való béketárgyalások folytatására, bár Oroszország továbbra is nyitott a párbeszédre - írja a Reuters.
Kimondta Ukrajna új miniszterelnöke: nehezebb időszak fenyegeti az országot, mint korábban
Szerhij Koreckij, a Naftohaz ukrán állami kőolaj- és földgázipari vállalat volt vezérigazgatója, Ukrajna új miniszterelnöke parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy a következő tél még a korábbiaknál is komolyabb kihívás elé állíthatja az országot, így az érkező kormány egyik legfontosabb feladata az erre való felkészülés lesz - számol be az Ukrajinszka Pravda.
Most már hivatalos: új politikus került Ukrajna élére
Az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre.
Videó: lecsapott Putyin titkos tengeri flottájára az ukrán SZBU – Durvul a történelmi léptékű tankerháború
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az ukrán haditengerészettel együttműködve tengeri drónokkal mért csapást az orosz "árnyékflotta" két tartályhajójára a Fekete-tengeren, a Louise 1-re és a Bandára - számol be az Ukrajinszka Pravda.
Tiltakozik egy ukrán állami híroldal is
A UNITED24 Media ukrán állami katonai híroldal szerkesztősége átmenetileg felfüggesztette a működését, hogy csatlakozzon a Mihajlo Fedorov védelmi miniszter elbocsátása elleni tüntetésekhez.
"Mihajlo Fedorovot július 15-én meneszették a hivatalából egy kormányzati átalakítás részeként, annak ellenére, hogy történetének egyik legtranszformatívabb időszakán vezette át az ukrán védelmi minisztériumot.
Az ukránok ma békés tüntetés céljából gyűlnek össze Kijevben, Lvivben, Harkivban, Dnyipróban, Odesszában és az ország más városaiban.
Ott találkozunk.
Dicsőség Ukrajnának!"
- olvasható a UNITED24 weboldalán.
Tüntetnek Zelenszkij hivatala előtt Fedorov menesztése miatt
Protestors in Kyiv chanting “Federov, Federov”This isn’t just about one man’s job. It’s another battle in the war for ’s future, fought between the defenders/profiteers of the corrupt Soviet legacy vs. the new innovative, democratic technocratic Ukraine pic.twitter.com/YS7vTaaPMR https://t.co/YS7vTaaPMR— Jessica Berlin (@berlin_bridge) July 16, 2026
Protesters gathered in central Kyiv, calling on authorities to reject the resignation of Defense Minister Fedorov. Demonstrators used cardboard signs with slogans like «DON’T TOUCH WHAT WORKS» to demand stability within the military leadership. pic.twitter.com/9HQARZilKT https://t.co/9HQARZilKT— KyivPost (@KyivPost) July 16, 2026
Huge crowds at the pro-Fedorov/anti-corruption protests in Kyiv. This protest was called mere hours ago and it has just gone 9:20am. pic.twitter.com/TCBukplveo https://t.co/TCBukplveo— Jimmy Rushton (@JimmySecUK) July 16, 2026
Jelentett az orosz védelmi minisztérium
A moszkvai védelmi tárca jelentése szerint az orosz légvédelem az éjszaka folyamán 375 ukrán drónt semmisített meg.
Tájkoztatásuk szerint egy ember meghalt és négyen megsérültek az ukrán fegyveres erők Jaroszlavl régióban végrehajtott dróntámadásában.
A Szaratovi területen az Engels légibázis elleni dróntámadás következtében hárman szorultak orvosi ellátásra, egyikőjüket kórházba szállították. Károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában is.
(TASZSZ)
Megszólalt Brüsszel Zelenszkij váratlan húzása után: "nagy meglepetés"
Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi és űrügyi biztosa "nagy meglepetésnek" nevezte Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter menesztését, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Ukrajna és az EU között létrejött, védelmi finanszírozásról és dróngyártásról szóló megállapodásoknak érvényben kell maradniuk - írja az Ukrajinszka Pravda.
Kevesebb gabona jutott az ukrán kikötőkbe
Ukrajna három fekete-tengeri kikötőjéből csütörtök reggel óta kettő rendeltetésszerűen működik, míg a csornomorszki kikötő lényegesen kevesebb gabonát fogad be - közölte csütörtökön az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznicjca.
A kikötőkben romlik a biztonsági helyzet, mivel az ellenség már két hete folyamatosan támadja a kikötői infrastruktúrát
- magyarázta a társaság.
Július eleje óta 901 300 tonnányi gabonát szállítottak a kikötőkbe, "ami természetesen kevesebb, mint a múlt hónapban".
(Reuters)
Orosz tankerekre csapott le Kijev
Az ukrán hadsereg az éjszaka folyamán hat orosz tartály- és két vontatóhajót támadott meg a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren - közölte csütörtökön az ukrán vezérkar.
(Reuters)
Áll a bál Ukrajnában: egyetlen döntéssel kivágta a biztosítékot Zelenszkij, hatalmas a felháborodás
A folyamatban lévő ukrán kormányátalakítás keretében Volodimir Zelenszkij tegnap felmentette Mihajlo Fedorovot a védelmi miniszteri tisztségből, miután egyeztetést folytatott az ukrán katonai vezetéssel. Egy kormánypárti képviselő szerint a tárca élére Ihor Klimenko eddigi belügyminiszter érkezhet, akinek kinevezéséről a parlament várhatóan ma dönt. A Kyiv Independent által megszólaltatott elemzők és politikusok szerint az ellentmondásos menesztés hátterében a Fedorov és Olekszandr Szirszkij főparancsnok közötti nézeteltérések állnak. A népszerű fiatal politikus távozása miatt tüntetést szerveznek Kijevben.
Ukrán jelentés
Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz hadsereg csütörtökre virradóra 13 különböző típusú rakétával, 5 siklóbombával, valamint 146 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.
Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 3 ballisztikus rakétát és 129 drónt sikerült elfogni, azonban 6 rakéta és 18 drón célba talált, további 7 esetben pedig roncsok lezuhanását jegyezték fel. Az ukrán jelentés alapján 4 rakéta nem találta el a kijelölt célpontot.
(MTI)
Beszámolt az orosz műveletekről a minisztérium
Az orosz védelmi tárca azt közölte, hogy Kijevben olyan katonai és ipari létesítményeket támadtak, amelyek közepes és nagy hatótávolságú drónok gyártásával, illetve tárolásával foglalkoznak.
A moszkvai minisztérium beszámolója szerint
az odesszai és a pivdenniji kikötők infrastruktúráját is csapás érte,
amelyeket katonai szállítmányok és üzemanyag fogadására, tárolására, valamint kezelésére használnak.
Az orosz tájékoztatás szerint egy tengeri hajót és az ukrán fegyveres erők egyik gyorsnaszádját is eltalálták, miközben az odesszai régió kikötői felé tartottak.
(Reuters)
Több halálos áldozat Zaporizzsjában és Mikolajivban
Kilenc ember meghalt és 21-en megsérültek a tegnapi orosz támadásokban Ukrajna Zaporizzsja és Mikolajiv régióiban.
(Ukrajinszka Pravda)
Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángokba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis
Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint ukrán dróncsapás érte az Oroszország Szaratovi területén fekvő Engels-2 katonai légitámaszpontot mára virradóra. Az ukrán hadsereg még nem reagált a hírekre, a támadás tényét egyelőre független források sem erősítették meg a Kyiv Independent szerint.
Összeomlott a forgalom a stratégiai közel-keleti kikötőben az orosz finomítókat ért ukrán támadások után
Az Egyesült Arab Emírségekben fekvő fudzsairai kikötő hajóüzemanyag-értékesítése 2026 első felében több mint a felére esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A drasztikus visszaesés hátterében az amerikai–iráni háború áll, amely súlyos zavarokat okozott az ellátásban a Hormuzi-szoros közelében található, kulcsfontosságú közel-keleti üzemanyagtöltő központban.
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Felfordulás Kijevben: sokan nem örülnek Zelenszkij döntésének
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