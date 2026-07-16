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Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Globál

Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Portfolio
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját, Szerhij Koreckijt jelölte Ukrajna új miniszterelnökének a háború közepette végrehajtott kormányátalakítás részeként. Koreckij kinevezéséről ma dönthet az ukrán parlament. Távozik posztjáról Mihajlo Fedorov védelmi miniszter is, ami nagy port kavart, leváltását bírálta több ukrán politikus és katonai szakértő. Oroszország ma éjszaka ballisztikus rakétákkal támadta Ukrajna fővárosát, legalább két ember meghalt és hatan megsebesültek. Kijevet helyi idő szerint hajnali 1 óra előtt rázták meg robbanások a Kyiv Independent tudósítói szerint. Az ukrán légierő jelentése alapján legalább nyolc ballisztikus rakéta tartott a főváros felé. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi fejleményekkel.
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Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

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