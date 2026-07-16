Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
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Nincs megállapodás: éjszakai sztrájkkal helyezik nyomás alá a vezetést a népszerű áruházlánc dolgozói
A cég szerint veszélyben lenne a stabilitás.
Tömegbaleset történt Budaörsnél - Torlódás van az M7-esen
Erre kell készülnünk.
Hamarosan jönnek a kormány legújabb bejelentései
A köztársasági elnök jelentheti a legfontosabb témát.
Figyelmeztet a magyar nagykövetség: háború lesz, erre készülhetnek a magyar emberek Ománban
Több fontos iránymutatás is érkezett.
Eszkaláció felé tart a háború: könnyen kísérleti tereppé válhat a Közel-Kelet
Erre utalnak a jelek.
Eldőlt: ő lesz a következő brit miniszterelnök, hétfőtől veszi át az irányítást
Új vezetőt kap Európa egyik legerősebb országa.
Titkos találkozó volt a Fehér Házban: most durvulhat be csak igazán Donald Trump háborúja
Pusztító támadásra készülhet Irán.
Csak egy megyeszékhelyen elég az átlagbér, hogy házat vegyél
Egy átlagos keresetből már gyakorlatilag elérhetetlenné vált egy átlagos méretű családi ház megvásárlása a magyar megyeszékhelyeken. A Bankmonitor számítása alapján a vizsgált 19 nagyv
Connectax VAT Manager eÁFA M2M
Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza
Euróbevezetés és vagyonkezelés: hogyan változhatnak meg a magyar befektetési döntések?
A Klasszis Média Braun Mártonnal és Rigó Gáborral beszélgetett a vagyonkezelési portfóliók felépítéséről, a magyar eszközök kilátásairól és az euróbevezetés befektetési hatásairól.
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
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Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.
A 15 éves lemaradás a magyar szélenergia legnagyobb előnye?
Újra terítéken a hazai megújuló energiaforrások diverzifikációja.