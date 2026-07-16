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Most már hivatalos: új politikus került Ukrajna élére
Globál

Most már hivatalos: új politikus került Ukrajna élére

MTI
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Portfolio
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Az ukrán parlament csütörtökön elfogadta Szerhij Koreckij kormányfői kinevezését. A Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatóját Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelölte a miniszterelnöki tisztségre.

Koreckij az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete,

2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke.

A kijevi parlament törvényhozói a feladatra alkalmas, hatékony vezetőként méltatták Koreckijt. A 424 tagú Verhovna Radában 289-en szavazták meg a kormányfői kineveztését.

A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij elmondta,

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a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációját tekinti.

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