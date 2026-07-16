Most már hivatalos: új politikus került Ukrajna élére

Koreckij az Ukrajna elleni orosz katonai invázió kezdete,
2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke.
A kijevi parlament törvényhozói a feladatra alkalmas, hatékony vezetőként méltatták Koreckijt. A 424 tagú Verhovna Radában 289-en szavazták meg a kormányfői kineveztését.
A szavazás előtt tartott beszédében Koreckij elmondta,
a legfontosabbnak Ukrajna védelmét, gazdasági stabilitásának megteremtését és az uniós integrációját tekinti.
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