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Összeomlott a forgalom a stratégiai közel-keleti kikötőben az orosz finomítókat ért ukrán támadások után
Globál

Összeomlott a forgalom a stratégiai közel-keleti kikötőben az orosz finomítókat ért ukrán támadások után

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Az Egyesült Arab Emírségekben fekvő fudzsairai kikötő hajóüzemanyag-értékesítése 2026 első felében több mint a felére esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A drasztikus visszaesés hátterében az amerikai–iráni háború áll, amely súlyos zavarokat okozott az ellátásban a Hormuzi-szoros közelében található, kulcsfontosságú közel-keleti üzemanyagtöltő központban.

Az S&P Global adatai alapján a kikötőben az idei első félévben – a kenőanyagok nélkül – mindössze 1,63 millió tonna, azaz mintegy 10,4 millió hordó bunkerolaj fogyott, ami

55 százalékos visszaesést jelent az előző év első feléhez viszonyítva.

A havi értékesítési volumen folyamatosan csökkent, majd júniusban új mélypontot ért el, amikor alig 86 ezer tonna üzemanyagot adtak el.

Az értékesítés először márciusban omlott össze, miután a február végén kirobbant háború gyakorlatilag lezárta a vízi utat, az infrastruktúrát ért támadások pedig ellehetetlenítették a rakodást.

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A forgalom visszaesése miatt Fudzsaira pozíciója jelentősen gyengült a világ legnagyobb bunkerolaj-központjainak rangsorában. Ezzel a kínai Csousan kikötője jó eséllyel megelőzi a közel-keleti csomópontot az idén, és átveszi a világ harmadik legnagyobb hajóüzemanyag-töltő központjának helyét.

Fudzsaira hagyományosan más közel-keleti exportőröktől, köztük Irántól, valamint Oroszországtól szerzi be a fűtőolaj-szállítmányokat. A közel-keleti országokból származó termékek többsége a Hormuzi-szoroson keresztül érkezik, míg az orosz import volumene szintén folyamatosan zsugorodott 2026-ban, miután Ukrajna fokozta az orosz finomítók elleni támadásokat.

A szűkülő kínálat komoly feszültséget okozott a fudzsairai piacon. Bár a rövid életű amerikai–iráni tűzszünetet követően július elején megindult az utánpótlás – aminek köszönhetően a nehézfűtőolaj-készletek a július 6-ig tartó héten 7,3 millió hordó fölé, azaz március eleje óta a legmagasabb szintre emelkedtek –, a harcok kiújulása miatt a piaci források szerint a beszerzés ismét bizonytalanná vált, és a készletek ezen a héten újra apadni kezdtek.

Forrás: Reuters

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