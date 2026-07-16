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Rég nem volt ekkora válság Ukrajnában: kibukott a könyörtelen hatalmi harc, az utcára vonultak az emberek
Globál

Rég nem volt ekkora válság Ukrajnában: kibukott a könyörtelen hatalmi harc, az utcára vonultak az emberek

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Csütörtökön Ukrajna-szerte tüntetések törtek ki, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök menesztette Mihajlo Fedorov védelmi minisztert. A népszerű tárcavezető és az ukrán hadsereg főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij közötti konfliktus teljesen kibukott, Fedorov a mai sajtótájékoztatóján nyíltan bírálta Szirszkijt, és lényegében arra szólította fel az elnököt, hogy a demonstrációk fényében gondolja át döntését - írja a Reuters.

Volodimir Zelenszkij már másodszor alakítja át kabinetjét egy éven belül. Az ukrán parlament ma szavazta meg a Julija Szviridenkót váltó Szerhij Koreckij, a Naftohaz állami energetikai vállalat eddigi vezérigazgatójának kormányfői kinevezését.

A többi miniszterjelöltről való szavazás még képlékeny. A közfelháborodást követően Zelenszkij nemrég azt közölte Fedorov sorsa kapcsán, hogy

még mérlegeli a lehetőségeket, és az eddigi belügyminiszter, Ihor Klimenko csupán egyike a lehetséges jelölteknek.

Zelenszkij Klimenko egyik erősségeként említette, hogy képes lehet megreformálni a mozgósítás gyakorlatát.

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Az új kormányfő a védelmi miniszterre még nem terjesztett be hivatalos javaslatot a törvényhozás elé, noha számos poszt esetén ez már megtörtént az Ukrajinszka Pravda tudósítása szerint.

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Felfordulás Kijevben: sokan nem örülnek Zelenszkij döntésének

A 35 éves, technológiai szakértőként ismert Fedorov célja az volt, hogy növelje a létszámhiánnyal küzdő ukrán haderő hatékonyságát az Oroszország elleni harcban. Az, hogy kikerül a kormányból, tömegeket vitt az utcára, így

Kijevben és több ukrán városban is emberek százai követeltek magyarázatot a döntésre.

A kijevi elnöki hivatal előtt több mint ezren tüntettek. Szégyent kiáltottak, és olyan táblákat emeltek a magasba, mint a "Miért?" vagy "Az oroszok ünnepelnek". Egyes demonstrálók követelték, hogy Zelenszkij inkább Olekszandr Szirszkijt, a Fedorovval szembenálló főparancsnokot váltsa le tisztségéből.

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Fedorov menesztése miatt benyújtotta a lemondását,

mivel a döntést súlyos csapásnak tartja az ukrán védelemre nézve.

(Arról, hogy Zelenszkij saját pártjában sem fogadták örömmel Fedorov kirúgását, itt írtunk.)

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A fél év után menesztett védelmi miniszter mai sajtótájékoztatóján elárulta, hogy

visszautasította Zelenszkij ajánlatát, miszerint tanácsadóként folytathatta volna a munkát,

egyúttal kritizálta Szirszkijt, mondván, tárcája minden olyan kezdeményezése, amely a fronton harcoló csapatok működésének javítását célozta, a főparancsnok ellenállásába ütközött.

A Kyiv Independent szerint Fedorov elismerte, hogy "drasztikus személyzeti változások" részeként szerette volna elérni Szirszkij leváltását, de Zelenszkij ebbe nem ment bele.

"Amikor az elnök azt mondta, hogy nem tervezi leváltani Szirszkijt, teljes mértékben egyetértettem ezzel a döntéssel, és azt mondtam, hogy akkor meg fogok tanulni együttdolgozni vele. Hiszen a mi megbízónk az egész ukrán nép. Azzal szembesültünk viszont, hogy minden kezdeményezésünket, amelyet javasoltunk, elkezdték blokkolni. Szirszkij pedig nem hajlandó személyesen, nyíltan beszélni a problémákról. Viszont hajlandó másokkal személyes találkozókra járni, intrikákat szőni, azt feltételezni, hogy valaki médiakampányt rendelt meg ellene, ahelyett hogy belátná: a probléma a meghozott intézkedésekben rejlik" - fogalmazott Fedorov a sajtótájékoztatón az MTI tudósítása alapján.

Szirszkijt és Andrij Hnatov vezérkari főnököt a fiatalabb katonák és parancsnokok gyakran kritizálják felülről lefelé irányuló, szovjet stílusú, a valóság elkendőzésére épülő működésük miatt.

Nem szabad olyannak lennünk, mint az oroszok, meg kell változtatnunk a megközelítésünket, és el kell mondanunk az igazat

- hangoztatta Fedorov.

[Szirszkij] ahelyett, hogy azon munkálkodott volna, hogy miképp nyerheti meg aszimmetrikus módon a háborút, azon gondolkozott, hogyan oszthatja meg az országot

- húzta alá Fedorov, aki szerint Oroszország minimális veszteségekkel történő elrettentéséhez fontos biztosítani a parancsnokoknak a fejlődési lehetőséget, és hogy "ne legyenek elnyomva, ne írják le, ne feddjék meg őket".

Ám hozzátette, nem szabad alábecsülni Szirszkijt és a hozzájárulását Ukrajna védelméhez: "ő vezette a kijevi, a harkivi hadműveletet, és részt vett a herszoniban is. Egy ilyen parancsnokot nem szabad alábecsülnünk" - mondta.

A miniszter szerint azonban a háború teljesen megváltozott.

"A drónok évente négyszer is változnak. A vezetési rendszer is megváltozott, ezért nekünk is változnunk kell. Nem támaszkodhatunk arra, ami a háború elején működött. Meg kell értenünk, hogy akkor mire volt szükség, és most mire van szükség ahhoz, hogy legyőzzük Oroszországot" - hangsúlyozta.

Mint kifejtette, Ukrajna mozgósítási problémái nem oldhatók meg egy új társadalmi szerződés, a fegyveres erők rendszerszintű reformja és a katonákkal való megfelelő bánásmód nélkül.

Fedorov reményét fejezte ki, hogy Zelenszkij a közeli jövőben "jóvá teheti a helyzetet".

Mindig a helyes döntést hozzuk meg, miután minden rosszat meghoztunk. Ezért bízom benne, hogy az elnök meghallgatja az ukrán népet, tudja, mit kell tennie

- fogalmazott.

A 35 éves Fedorov, aki 2019 és 2026 között a digitális átalakulásért felelős tárcát vezette, és miniszterelnök-helyettesként is szolgált, népszerű, technokrata reformerként ismert. Támogatói úgy vélik, hadseregen belüli ellenfelei az átláthatóság és elszámoltathatóség érdekében tett lépései miatt akadályozták.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Danilo Antonjuk

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