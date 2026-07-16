FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Rettegnek a republikánusok attól, amit Trump ma művelni fog
Globál

Rettegnek a republikánusok attól, amit Trump ma művelni fog

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Donald Trump amerikai elnök igazán nagy horderejű bejelentést ígér a választások biztonságával kapcsolatban a csütörtöki, főműsoridőben tervezett fehér házi beszédében. A tervezett felszólalás azonban sok republikánus politikust aggaszt, akik attól tartanak, hogy az elnök ahelyett, hogy a gazdasági kérdésekre összpontosítana, ismét a 2020-as elnökválasztással kapcsolatos megalapozatlan állításait ismételgeti majd, mellyel saját hitelességét rombolja tovább - jelentette a Politico.

Amerika fontos választáshoz közelít: novemberben döntenek az amerikai állampolgárok a Kongresszus összetételéről. Tombol az iráni háború, a benzinárak emelkednek, számos kampánystratega szerint a megélhetési kérdések fognak dönteni az időközi választáson.

A republikánus szakértők – köztük Trump legszűkebb környezetének tagjai is – hónapok óta arra sürgetik az elnököt, hogy fókuszáljon a gazdaságra és kezdjen el ezzel kampányolni.

Emiatt sokan elszalasztott lehetőségnek, sőt hibának tartják, hogy a ritka, főműsoridős médiaszereplés során az elnök a 2020-as választásokról akar beszélni.

Trump már régóta hangoztatja azt az állítását, hogy a 2020-as választást elcsalták tőle, az elmúlt hetekben pedig újabb visszaélésekkel vádolta meg a demokratákat. Ezekre az állításokra alapozva próbálja rábírni a republikánus törvényhozókat a SAVE America törvény elfogadására, amely fényképes igazolványhoz és az állampolgárság igazolásához kötné a szavazást. Várhatóan csütörtök este ismét ezen jogszabály mellett érvel majd.

Még több Globál

50 liter üzemanyag ömlött a tengerbe az Adrián, le kellett zárni az egyik legnépszerűbb strandot

Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Lerántották a leplet az orosz titkosszolgálati akcióról: az elnök ellen is szabotázs készült, hogy szítsák az indulatokat

A szenátus többségi vezetője, John Thune szerint azonban nincs meg a szükséges támogatás a törvény elfogadásához. Ezzel szemben néhány elkötelezett szövetségese, köztük Rick Scott és Mike Lee azt sürgeti, hogy a szenátus a filibuster intézményének eltörlésével kényszerítse ki az elnök kérésének teljesítését.

A párt megosztott a követendő stratégiát illetően. Steve Bannon, a Fehér Ház korábbi stratégiai főtanácsadója úgy látja, hogy a választási csalások felemlegetése éppen azt a lendületet adhatja meg a MAGA-bázisnak, amelyre a novemberi választáson szükség van. Steve Cortes, Trump egykori tanácsadója viszont úgy véli, hogy a megnyerhető, mérsékelt szavazók számára egy hat évvel ezelőtti választás felemlegetése csupán panaszkodásnak tűnik.

A Fehér Ház egyelőre nem bocsátkozott részletekbe. Karoline Leavitt szóvivő cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint Trump a 2020-as választásokról beszélne, és leszögezte, hogy senki sem tudhatja előre, pontosan mit mond majd az elnök. Maga Trump mindössze annyit árult el, hogy a beszéd középpontjában a szavazógépek és a választások tisztasága áll majd, hozzátéve, hogy szabad és tisztességes választások nélkül az ország sem létezhet.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktort a magyarok kétharmada nem akarja a politikában látni

Lerántották a leplet az orosz titkosszolgálati akcióról: az elnök ellen is szabotázs készült, hogy szítsák az indulatokat

Katasztrofális adat jött: valósággal összeomlott a Hormuzi-szoros forgalma

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility