Rettegnek a republikánusok attól, amit Trump ma művelni fog

Amerika fontos választáshoz közelít: novemberben döntenek az amerikai állampolgárok a Kongresszus összetételéről. Tombol az iráni háború, a benzinárak emelkednek, számos kampánystratega szerint a megélhetési kérdések fognak dönteni az időközi választáson.

A republikánus szakértők – köztük Trump legszűkebb környezetének tagjai is – hónapok óta arra sürgetik az elnököt, hogy fókuszáljon a gazdaságra és kezdjen el ezzel kampányolni.

Emiatt sokan elszalasztott lehetőségnek, sőt hibának tartják, hogy a ritka, főműsoridős médiaszereplés során az elnök a 2020-as választásokról akar beszélni.

Trump már régóta hangoztatja azt az állítását, hogy a 2020-as választást elcsalták tőle, az elmúlt hetekben pedig újabb visszaélésekkel vádolta meg a demokratákat. Ezekre az állításokra alapozva próbálja rábírni a republikánus törvényhozókat a SAVE America törvény elfogadására, amely fényképes igazolványhoz és az állampolgárság igazolásához kötné a szavazást. Várhatóan csütörtök este ismét ezen jogszabály mellett érvel majd.

A szenátus többségi vezetője, John Thune szerint azonban nincs meg a szükséges támogatás a törvény elfogadásához. Ezzel szemben néhány elkötelezett szövetségese, köztük Rick Scott és Mike Lee azt sürgeti, hogy a szenátus a filibuster intézményének eltörlésével kényszerítse ki az elnök kérésének teljesítését.

A párt megosztott a követendő stratégiát illetően. Steve Bannon, a Fehér Ház korábbi stratégiai főtanácsadója úgy látja, hogy a választási csalások felemlegetése éppen azt a lendületet adhatja meg a MAGA-bázisnak, amelyre a novemberi választáson szükség van. Steve Cortes, Trump egykori tanácsadója viszont úgy véli, hogy a megnyerhető, mérsékelt szavazók számára egy hat évvel ezelőtti választás felemlegetése csupán panaszkodásnak tűnik.

A Fehér Ház egyelőre nem bocsátkozott részletekbe. Karoline Leavitt szóvivő cáfolta azokat a találgatásokat, amelyek szerint Trump a 2020-as választásokról beszélne, és leszögezte, hogy senki sem tudhatja előre, pontosan mit mond majd az elnök. Maga Trump mindössze annyit árult el, hogy a beszéd középpontjában a szavazógépek és a választások tisztasága áll majd, hozzátéve, hogy szabad és tisztességes választások nélkül az ország sem létezhet.

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