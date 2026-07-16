Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis

A közösségi médiában megosztott, helyi lakosok által készített fényképeken és felvételeken a bázis térségében felcsapó lángok láthatók. A harcokat monitorozó Telegram-csatornák
a tűz fészkét a katonai létesítmény területén azonosították.
Footage showing the impact of Ukrainian long-range drones at Engels-2 Airbase this morning.While at the time of the attack, 4 Tu-22m3 strategic bombers were located at the airbase, in my opinion they were not the target of the attack. pic.twitter.com/ntL8LcqpZm https://t.co/ntL8LcqpZm— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) July 16, 2026
Ukrainian long-range drones reportedly targeted the Engels military airbase in Russia overnight, a key hub for the strategic bombers that regularly carry out missile strikes on Ukraine. The results of the strike have not yet been confirmed. pic.twitter.com/32DQ4ei6yp https://t.co/32DQ4ei6yp— Saint Javelin (@saintjavelin) July 16, 2026
Geolocation of the strike footage indicates that the impacts occurred within the territory of Engels-2 Air Base. pic.twitter.com/eyLCxYmxXI https://t.co/eyLCxYmxXI— Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 16, 2026
Amellett, hogy drónok repültek át Engels városa felett, robbanásokról és kiterjedt áramkimaradásokról is érkeztek jelentések, a településen pedig több lakóház kigyulladt, feltehetően a lelőtt drónok alábbhulló roncsai miatt.
Az ukrán frontvonaltól mintegy 600 kilométerre fekvő Engels-2 bázis a 184. és a 121. gárda-nehézbombázóezred állomáshelye. Itt olyan stratégiai bombázók állomásoznak – köztük Tu-95-ös, Tu-22-es és Tu-160-as gépek –, amelyekkel az orosz légierő rendszeresen mér rakétacsapásokat ukrán városokra.
A támadás okozta károk mértéke egyelőre nem ismert.
Ukraine turns its attention to Russian airfields, with a 6 hour attack on Engels airbase that continues even now.Several drone types astonish the locals as they emerge from their filthy hovels to marvel at the wonders of the Free World. pic.twitter.com/UC8EkP4sFP https://t.co/UC8EkP4sFP— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 16, 2026
The Engels military airbase caught fire following an attack in Russia’s Saratov region, ASTRA’s OSINT analysis indicates https://t.co/gdOhkiALwA pic.twitter.com/npnY4hP1Ji https://t.co/gdOhkiALwA— ASTRA (@ASTRA_PRESS) July 16, 2026
Highrise near Engels air base. pic.twitter.com/IM46Q2GqVS https://t.co/IM46Q2GqVS— Churchill MGᵀᴹ (@ChurchillFella) July 16, 2026
A légitámaszpont nem most vált először célponttá az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta. Az első ukrán támadást 2022. december 5-én hajtották végre a bázis ellen, amikor állítólag két Tu-95-ös bombázót rongáltak meg. A mostani akció előtt legutóbb 2025 júniusában érte csapás a katonai létesítményt.
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