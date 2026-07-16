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Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis
Globál

Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis

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Orosz Telegram-csatornák beszámolói szerint ukrán dróncsapás érte az Oroszország Szaratovi területén fekvő Engels-2 katonai légitámaszpontot mára virradóra. Az ukrán hadsereg még nem reagált a hírekre, a támadás tényét egyelőre független források sem erősítették meg a Kyiv Independent szerint.

A közösségi médiában megosztott, helyi lakosok által készített fényképeken és felvételeken a bázis térségében felcsapó lángok láthatók. A harcokat monitorozó Telegram-csatornák

a tűz fészkét a katonai létesítmény területén azonosították.

Amellett, hogy drónok repültek át Engels városa felett, robbanásokról és kiterjedt áramkimaradásokról is érkeztek jelentések, a településen pedig több lakóház kigyulladt, feltehetően a lelőtt drónok alábbhulló roncsai miatt.

Az ukrán frontvonaltól mintegy 600 kilométerre fekvő Engels-2 bázis a 184. és a 121. gárda-nehézbombázóezred állomáshelye. Itt olyan stratégiai bombázók állomásoznak – köztük Tu-95-ös, Tu-22-es és Tu-160-as gépek –, amelyekkel az orosz légierő rendszeresen mér rakétacsapásokat ukrán városokra.

A támadás okozta károk mértéke egyelőre nem ismert.

A légitámaszpont nem most vált először célponttá az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta. Az első ukrán támadást 2022. december 5-én hajtották végre a bázis ellen, amikor állítólag két Tu-95-ös bombázót rongáltak meg. A mostani akció előtt legutóbb 2025 júniusában érte csapás a katonai létesítményt.

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