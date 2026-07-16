Több tesztoszteront akar látni Trump embere a seregben, de szó szerint: hormonvizsgálat vár a katonákra

A tesztoszteronszint ellenőrzése is részévé válik az éves egészségügyi felülvizsgálatnak az amerikai hadsereg 30 évesnél idősebb aktív állományának esetében - közölte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán.

A politikus a "magas T-szintű minisztérium" címet viselő közösségi médiás bejegyzésében jelentette be az intézkedést, amelyet

a harcképesség fenntartásával indokolt.

Miközben komoly befektetéseket végzünk a fegyverrendszereinkbe, platformokba és eszközökbe, addig a legdöntőbb taktikai előnyünk mindig is maga a harcoló katona lesz

- hangoztatta, és kötelességnek nevezte ennek az előnynek a fenntartását a katonai teljesítmény optimalizálásán keresztül is.

The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD https://t.co/hlAUq3j2cD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026

Pete Hegseth szerint a tesztoszteronteszt révén biztosítják, hogy

a katonák a megfelelő hormonszinttel rendelkezzenek ahhoz, hogy a legjobbjukat tudják nyújtani

feladatuk elvégzése közben, és "rendelkezzenek a kitartáshoz és harchoz megkívánt biológiai alapokkal".

A védelmi miniszter szerint a hormonszint növelését nem mesterséges úton akarják elérni, de a tervek szerint azon katonák, akiknél a tesztoszteronszint csökkenését mutatja ki az ellenőrzés,

önkéntes alapon pótló kezelésben részesülhetnek.

Arra a kérdésre, hogy a férfi és női katonákat is tesztelik-e, és hogy a női katonákat is értékelni lehet-e ösztrogénalapú terápia szempontjából a perimenopauza idején, a Pentagon úgy reagált, hogy nincs hozzáfűznivalójuk.

Tammy Duckworth demokrata szenátor felszólította a minisztert, hogy tegye elérhetővé a hormonvizsgálatot mind a férfiak, mind a nők számára. Chrissy Houlahan demokrata kongresszusi képviselő Hegseth "legújabb kultúrharcos mániájának" nevezte a lépést a BBC tudósítása szerint.

Egy BBC által megkérdezett szakértő szerint a hormonpótló terápia előnyei között említhető a megnövekedett izomtömeg, a csökkent zsírlerakódás és a depresszió kockázatának mérséklődése, a kezelés pedig idővel a csontsűrűséget is növelheti.

A tesztoszteronkezelés azonban nem ajánlott, ha az illetőnek nincsenek tünetei, hisz nincs komoly kockázatok nélkül.

Nagy eséllyel meddőséget okozhat, és növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

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