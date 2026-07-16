FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Több tesztoszteront akar látni Trump embere a seregben, de szó szerint: hormonvizsgálat vár a katonákra
Globál

Több tesztoszteront akar látni Trump embere a seregben, de szó szerint: hormonvizsgálat vár a katonákra

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tesztoszteronszint ellenőrzése is részévé válik az éves egészségügyi felülvizsgálatnak az amerikai hadsereg 30 évesnél idősebb aktív állományának esetében - közölte Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szerdán.

A politikus a "magas T-szintű minisztérium" címet viselő közösségi médiás bejegyzésében jelentette be az intézkedést, amelyet

a harcképesség fenntartásával indokolt.

Miközben komoly befektetéseket végzünk a fegyverrendszereinkbe, platformokba és eszközökbe, addig a legdöntőbb taktikai előnyünk mindig is maga a harcoló katona lesz

- hangoztatta, és kötelességnek nevezte ennek az előnynek a fenntartását a katonai teljesítmény optimalizálásán keresztül is.

Még több Globál

Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön

Súlyos csapás érte Oroszországot: videókon, ahogy lángokba borul a stratégiai bombázóknak otthont adó légibázis

Megkezdődött a feszült visszaszámlálás: végleg legyőzheti a halálos vírust az afrikai ország

Pete Hegseth szerint a tesztoszteronteszt révén biztosítják, hogy

a katonák a megfelelő hormonszinttel rendelkezzenek ahhoz, hogy a legjobbjukat tudják nyújtani

feladatuk elvégzése közben, és "rendelkezzenek a kitartáshoz és harchoz megkívánt biológiai alapokkal".

A védelmi miniszter szerint a hormonszint növelését nem mesterséges úton akarják elérni, de a tervek szerint azon katonák, akiknél a tesztoszteronszint csökkenését mutatja ki az ellenőrzés,

önkéntes alapon pótló kezelésben részesülhetnek.

Arra a kérdésre, hogy a férfi és női katonákat is tesztelik-e, és hogy a női katonákat is értékelni lehet-e ösztrogénalapú terápia szempontjából a perimenopauza idején, a Pentagon úgy reagált, hogy nincs hozzáfűznivalójuk.

Tammy Duckworth demokrata szenátor felszólította a minisztert, hogy tegye elérhetővé a hormonvizsgálatot mind a férfiak, mind a nők számára. Chrissy Houlahan demokrata kongresszusi képviselő Hegseth "legújabb kultúrharcos mániájának" nevezte a lépést a BBC tudósítása szerint.

Egy BBC által megkérdezett szakértő szerint a hormonpótló terápia előnyei között említhető a megnövekedett izomtömeg, a csökkent zsírlerakódás és a depresszió kockázatának mérséklődése, a kezelés pedig idővel a csontsűrűséget is növelheti.

A tesztoszteronkezelés azonban nem ajánlott, ha az illetőnek nincsenek tünetei, hisz nincs komoly kockázatok nélkül.

Nagy eséllyel meddőséget okozhat, és növelheti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Nagy baj van a Hormuzi-szorosnál: szétlövik az amerikai védelem alatt hajózó tankereket, rettegnek a vállalatok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility