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Trump: megtörténhet Iránban ugyanaz, ami az Iszlám Állammal történt
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Trump: megtörténhet Iránban ugyanaz, ami az Iszlám Állammal történt

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Lehet, hogy az Egyesült Államok teljesen megsemmisíti majd az iráni politikai és katonai elitet képző Iszlám Forradalmi Gárda Hadtestet (IRGC), ahogy megsemmisítette az Iszlám Államot – mondta Donald Trump egy Fox Newsnak adott interjúban.

Trump azt mondta: „lehetséges,” hogy Amerika megsemmisíti az IRGC-t, de „meglátjuk, mi történik.”

Arról is beszélt, hogy szerinte „nagyon kemény” tárgyalók az irániak és mindenkit átvertek az elmúlt 47 évben, Barack Obama volt elnök is rossz alkut kötött velük.

Trump arra is kitért, hogy szerinte az iráni haderő nagyon meggyengült Izrael és Amerika támadásai miatt – az iráni rakétakészlet mérete például 88-90%-kal lett kisebb. Emellett az ország fegyvergyártó képessége is „jelentősen csökkent.”

Trump ugyanakkor figyelmeztet: Irán még mindig veszélyes, de szerinte Teherán most „megállapodásra törekszik,”

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mely attitűdöt szerinte az újabb amerikai támadások váltottak ki.

(Iran International)

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