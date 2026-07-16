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Videó: lecsapott Putyin titkos tengeri flottájára az ukrán SZBU – Durvul a történelmi léptékű tankerháború
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Videó: lecsapott Putyin titkos tengeri flottájára az ukrán SZBU – Durvul a történelmi léptékű tankerháború

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Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) az ukrán haditengerészettel együttműködve tengeri drónokkal mért csapást az orosz "árnyékflotta" két tartályhajójára a Fekete-tengeren, a Louise 1-re és a Bandára - számol be az Ukrajinszka Pravda.

Az SZBU közlése szerint a Louise 1 a G7-országok és az Európai Unió olajembargóját megkerülve szállított orosz nyersolajat. A hajó kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) szállított a balti- és fekete-tengeri kikötőkből, csak 2026-ban közel 3 millió tonna Urals nyersolajat transzportált.

Az ukrán nemzetbiztonsági szolgálat állítása szerint a Banda szintén kőolajat szállított az orosz kikötőkből, például Uszty-Lugából, Kercsből, Novorosszijszkból és Nahodkából.

A támadás során orosz repülőgépek gépágyútűzzel és bombákkal próbálták megsemmisíteni a tengeri drónokat, ám az SZBU tájékoztatása szerint ez nem járt sikerrel.

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Az orosz hajók elleni ukrán csapások intenzitása az Azovi- és a Fekete-tengeren már elérte, sőt meg is haladta az 1980-as évek iráni-iraki tankerháborújának mértékét.

Az ukrán hadsereg a múlt éjszaka folyamán összesen hat orosz tartály- és két vontatóhajót támadott meg a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren - közölte csütörtökön az ukrán vezérkar.

A moszkvai minisztérium ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy

ukrajna odesszai és a pivdenniji kikötőinek az infrastruktúráját támadták

amelyeket katonai szállítmányok és üzemanyag fogadására, tárolására, valamint kezelésére használnak. Az orosz tájékoztatás szerint eltaláltak egy tengeri hajót és az ukrán fegyveres erők egyik gyorsnaszádját is, miközben az odesszai régió kikötői felé tartottak.

Az ukrán állami vasúttársaság, az Ukrzaliznicjca azt közölte, hogy Ukrajna három fekete-tengeri kikötőjéből (Odessza, Pivdennij és Csornomorszk) kettő csütörtök reggel óta rendeltetésszerűen működik, de a csornomorszki kikötő lényegesen kevesebb gabonát fogad be.

A kikötőkben romlik a biztonsági helyzet, mivel az ellenség már két hete folyamatosan támadja a kikötői infrastruktúrát

- magyarázta a társaság.

Július eleje óta 901 300 tonnányi gabonát szállítottak a kikötőkbe, "ami természetesen kevesebb, mint a múlt hónapban".

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/-

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