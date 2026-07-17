A média titkos összeesküvéséről beszél Trump, három nagy szolgáltató engedélyét akarja elvenni

Donald Trump amerikai elnök visszavonná azoknak a tévétársaságoknak a műsorengedélyét, amelyek nem közvetítették élőben csütörtök esti beszédét, ami elsősorban a nemzeti választási folyamatba való állítólagos külföldi beavatkozásra összpontosított. A beszéd négy hónappal a félidős választások előtt hangzott el.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy

azok a csatornák, amelyek nem sugározták a beszédét, "összeesküvést" szőnek, és vissza kellene vonni az engedélyüket.

Tudták, miről szól. Mivel nem tetszik nekik a téma, mert tudják, mennyire korrupt a rendszerünk, de nem akarják nyilvánosságra hozni, ezért ők és a média más szereplői az összeesküvés részesei"

- mondta az amerikai elnök.

Az ilyen típusú csalásnak a (műsorszórási) engedély visszavonásával kellene járnia"

- jelentette ki Donald Trump, aki elsősorban Kínát vádolta azzal, hogy komoly befolyást próbál gyakorolni az amerikai választásokra.

A nagy amerikai televíziós csatornák közül az ABC és az NBC, továbbá a CNN nem közvetítette főműsoridőben elhangzó elnöki beszédet élőben.

A szakértők szerint a csatornákat alkotmányos jogok védik, hogy eldöntsék, mit sugároznak. Általános gyakorlat szerint a műsorszolgáltatók a legtöbb ilyen beszédet azzal az indokkal sugározzák, hogy közérdekű információkat szolgáltatnak.

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