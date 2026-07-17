Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság

A jelentés az orosz üzemanyag-hiányról szól: az SzZR szerint teljesen általános Oroszország több régiójában, hogy az orosz autósok 10-20 liternyi rossz minőségű benzinért is hosszú időn keresztül sorba kell, hogy álljanak.
Az ukrán hírszerzési szervezet azt állítja: az orosz lakosság elkezdett mágusokat felfogadni, hogy bűvöljék meg autóikat, hogy azok kevesebbet fogyasszanak.
Azt SzZR komplett árlistát is közöl, azt írják:
- 1500 rubelért a mágusok megszabadítják az autókat a „rossz energiáktól,”
- 7000 rubelért rúnatalizmánt szerelnek fel,
- 9000 rubelért eltávolítják az autóból az „elbűvölt tűket”,
- 16 ezer rubelért pedig teljes rituálét végeznek, mellyel csökkentik az autók fogyasztását és „bevonzzák” az üzemanyagot az autóba. Ez nagyjából 65 ezer forintnyi kiadást jelent.
Az ukránok megállapítják: 250-500 rubel most egy liter üzemanyag a feketepiacon, szóval a feketemágia végül is, megéri az oroszoknak.
Igen, ez a bizarr jelentés valóban megjelent, teljesen nyilvánosan elérhető, bárki elolvashatja. Természetesen – lévén hírszerzési szervezet – az információk forrását nem hozták nyilvánosságra.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A média titkos összeesküvéséről beszél Trump, három nagy szolgáltató engedélyét akarja elvenni
Az ABC, NBC és CNN is az elnök haragjának célpontjává vált.
Megtámadta Irán egykori szövetségesét
Al-Tanf volt a célpont, nem véletlenül.
Súlyos váddal támadta be Kínát Donald Trump: hírszerzési bizonyítékokat ígért, azonnali lépést követel a Kongresszustól
Azt mondja, még a novemberi választások előtt lépni kell.
Feloszlatták az izraeli parlamentet
Jönnek a választások.
Bedurvult Amerika: teljesen elvágják Bandar-Abbászt
Folytatódik a háború.
Végtelen történet: újult erővel folytatódik a háború, hamarosan jöhet a fordulat
Van egy sor tényező, ami az új helyzetre utal.
Hozta a számokat a Netflix, mégis beszakadt az árfolyam
Csalódást hozott a hét legjobban várt gyorsjelentése.
Megszületett a döntés, amitől sokan rettegtek: Netanjahuék teljesen átírhatják a sajtó szabályait
Belenyúltak a médiába rendesen.
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!