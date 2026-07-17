Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság

A jelentés az orosz üzemanyag-hiányról szól: az SzZR szerint teljesen általános Oroszország több régiójában, hogy az orosz autósok 10-20 liternyi rossz minőségű benzinért is hosszú időn keresztül sorba kell, hogy álljanak.

Az ukrán hírszerzési szervezet azt állítja: az orosz lakosság elkezdett mágusokat felfogadni, hogy bűvöljék meg autóikat, hogy azok kevesebbet fogyasszanak.

Azt SzZR komplett árlistát is közöl, azt írják:

1500 rubelért a mágusok megszabadítják az autókat a „rossz energiáktól,”

7000 rubelért rúnatalizmánt szerelnek fel,

9000 rubelért eltávolítják az autóból az „elbűvölt tűket”,

16 ezer rubelért pedig teljes rituálét végeznek, mellyel csökkentik az autók fogyasztását és „bevonzzák” az üzemanyagot az autóba. Ez nagyjából 65 ezer forintnyi kiadást jelent.

Az ukránok megállapítják: 250-500 rubel most egy liter üzemanyag a feketepiacon, szóval a feketemágia végül is, megéri az oroszoknak.

Igen, ez a bizarr jelentés valóban megjelent, teljesen nyilvánosan elérhető, bárki elolvashatja. Természetesen – lévén hírszerzési szervezet – az információk forrását nem hozták nyilvánosságra.

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