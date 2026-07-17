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Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság
Globál

Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság

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Jelentést adott ki az ukrán külső hírszerzési szolgálat (SzZR) arról, hogy információik szerint az orosz lakosság elkezdett mágusokat felfogadni az üzemanyag-válság enyhítése érdekében. Nincs április 1-je, a jelentés bármilyen furcsa is, Facebookon, nyilvánosan megtekinthető.

A jelentés az orosz üzemanyag-hiányról szól: az SzZR szerint teljesen általános Oroszország több régiójában, hogy az orosz autósok 10-20 liternyi rossz minőségű benzinért is hosszú időn keresztül sorba kell, hogy álljanak.

Az ukrán hírszerzési szervezet azt állítja: az orosz lakosság elkezdett mágusokat felfogadni, hogy bűvöljék meg autóikat, hogy azok kevesebbet fogyasszanak.

Azt SzZR komplett árlistát is közöl, azt írják:

  • 1500 rubelért a mágusok megszabadítják az autókat a „rossz energiáktól,”
  • 7000 rubelért rúnatalizmánt szerelnek fel,
  • 9000 rubelért eltávolítják az autóból az „elbűvölt tűket”,
  • 16 ezer rubelért pedig teljes rituálét végeznek, mellyel csökkentik az autók fogyasztását és „bevonzzák” az üzemanyagot az autóba. Ez nagyjából 65 ezer forintnyi kiadást jelent.

Az ukránok megállapítják: 250-500 rubel most egy liter üzemanyag a feketepiacon, szóval a feketemágia végül is, megéri az oroszoknak.

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Igen, ez a bizarr jelentés valóban megjelent, teljesen nyilvánosan elérhető, bárki elolvashatja. Természetesen – lévén hírszerzési szervezet – az információk forrását nem hozták nyilvánosságra.

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