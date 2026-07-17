Bedurvult Amerika: teljesen elvágják Bandar-Abbászt

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Az amerikai haderő légicsapások újabb hullámát hajtotta végre iráni célpontok ellen - közölte a Középső Parancsnokság (CENTCOM) csütörtökön.

A közel-keleti térségért felelős irányító törzs rövid közleménye szerint a hadművelet célja, hogy tovább gyengítse az iráni katonai képességeket.

Az iráni médiából származó értesülések szerint az újabb csapássorozatban találat ért egy hidat, ami az iráni katonai erők számára fontos Bandar-Abbász kikötőváros felé vezet, és

így nehezítheti az Iszlám Forradalmi Gárda egységei számára az utánpótlás eljuttatását a Hormuzi-szoroshoz közeli katonai létesítményekhez.

A CENTCOM szintén csütörtökön azt is bejelentette, hogy újabb hajót fordított vissza az iráni partvidékre vonatkozó blokád részeként, miközben egy, az utasításnak ellenszegülő vízi járművet katonai erővel állított meg, egy kereskedelmi hajó fedélzetén pedig ellenőrzést tartottak amerikai egységek.

Az amerikai közlemény szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden, a blokád alá nem tartozó hajó számára.

Donald Trump amerikai elnök arról is beszélt az éjjel, hogy az Egyesült Államok nyerésre áll Iránban és ennek "nagyon hamar" látni fogja az eredményét az egész világ.

Irán közben több közel-keleti államra is rakétákat lőtt ki: Kuvaitban és Bahreinben is szóltak a riadószirénák.

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images