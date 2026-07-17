Bekövetkezett, amitől tartottak: létfontosságú rendszereket értek támadások a két fegyveres hatalom konfliktusában
"A főtitkár továbbra is mély aggodalommal figyeli Irán és az Egyesült Államok közötti katonai eszkalációt" - közölte sajtótájékoztatóján Farhan Haq, az ENSZ főtitkárának szóvivője. Hozzátette: António Guterres különösen aggasztónak tartja az iráni és a térség más országaiban található polgári infrastruktúra elleni támadásokat.
Az Egyesült Államok egyelőre nem reagált Irán azon vádjára, hogy közlekedési és távközlési hálózatait vette célba.
Kuvait közlése szerint
iráni támadás ért egy villamosenergia-termelő és tengervíz-sótalanító létesítményt.
Jordánia, Bahrein és Katar fegyveres erői ugyancsak arról számoltak be, hogy iráni légitámadások érték országukat, de elhárították ezeket.
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