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Globál

Bekövetkezett, amitől tartottak: létfontosságú rendszereket értek támadások a két fegyveres hatalom konfliktusában

MTI
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António Guterres ENSZ-főtitkár elfogadhatatlannak nevezte pénteken a közel-keleti infrastruktúra elleni támadásokat, miközben Irán azzal vádolja az Egyesült Államokat, hogy közlekedési és távközlési hálózatait vette célba az ellene folytatott hadjáratában.

"A főtitkár továbbra is mély aggodalommal figyeli Irán és az Egyesült Államok közötti katonai eszkalációt" - közölte sajtótájékoztatóján Farhan Haq, az ENSZ főtitkárának szóvivője. Hozzátette: António Guterres különösen aggasztónak tartja az iráni és a térség más országaiban található polgári infrastruktúra elleni támadásokat.

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