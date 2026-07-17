Botrány Amerikában: csúnyán lebukott Trump közeli munkatársa, aki az elnök szavain kaszált óriási összegeket

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint az elnök tud az ügyről, amelyet "sajnálatosnak" és "őszintén szólva szégyenletesnek" nevezett.

A Fehér Ház rendkívül szigorú etikai irányelvekkel rendelkezik az ilyen kérdésekben

- hangsúlyozta Leavitt.

Az ABC News beszámolója szerint Gabriel Perez, aki egészen 2016 óta kezeli Trump súgógépét,

több mint 100 ezer dollárt (31,5 millió forintot) nyert azzal, hogy "megtippelte", milyen kifejezések fognak elhangzani az elnök fontosabb beszédeiben, köztük az idei évértékelőjében.

Robert Denault, a Kalshi jogi képivselője szerint a cég felügyeleti csapata azonnal észlelte és kivizsgálta a gyanús fogadásokat, majd az ügyet továbbította a határidős árutőzsde-felügyeletnek (CFTC), az érintett nevét ugyanakkor nem említette.

Mivel a republikánus elnök gyakran eltér a súgógépre feltöltött, előre megírt szövegtől, az ABC forrásai szerint előfordult, hogy

Perez a beszéd közben visszalépett bizonyos fogadásoktól, miután Trump átugrotta az adott részt.

A gyanús aktivitás a Kalshi úgynevezett említési piacán (Mentions) zajlott, ahol a felhasználók arra fogadhatnak, hogy milyen kifejezések és szavak hangzanak el a nyilvános beszédekben. A platform nemrég kötelezővé tette a felhasználóknak, hogy adják meg a munkahelyüket, szabályzatuk pedig tiltja a munkavégzés során szerzett bennfentes információk fogadásra való felhasználását.

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb figyelem irányul a Trump-kormányzat tagjainak – beleértve az elnöknek – a pénzügyeire. A legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint Trump példátlan összeget, 1,2 milliárd dollárt keresett kriptovaluta-befektetéseken 2025-ben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images