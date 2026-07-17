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Botrány Amerikában: csúnyán lebukott Trump közeli munkatársa, aki az elnök szavain kaszált óriási összegeket
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Botrány Amerikában: csúnyán lebukott Trump közeli munkatársa, aki az elnök szavain kaszált óriási összegeket

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Fizetés nélküli szabadságra küldték Donald Trump súgógép-kezelőjét, akiről kiderült, hogy fogadásokat kötött az amerikai elnök általa előre megismert beszédeire a Kalshi nevű online platformon - közölte csütörtökön a Fehér Ház az AP tudósítása alapján.

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint az elnök tud az ügyről, amelyet "sajnálatosnak" és "őszintén szólva szégyenletesnek" nevezett.

A Fehér Ház rendkívül szigorú etikai irányelvekkel rendelkezik az ilyen kérdésekben

- hangsúlyozta Leavitt.

Az ABC News beszámolója szerint Gabriel Perez, aki egészen 2016 óta kezeli Trump súgógépét,

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több mint 100 ezer dollárt (31,5 millió forintot) nyert azzal, hogy "megtippelte", milyen kifejezések fognak elhangzani az elnök fontosabb beszédeiben, köztük az idei évértékelőjében.

Robert Denault, a Kalshi jogi képivselője szerint a cég felügyeleti csapata azonnal észlelte és kivizsgálta a gyanús fogadásokat, majd az ügyet továbbította a határidős árutőzsde-felügyeletnek (CFTC), az érintett nevét ugyanakkor nem említette.

Mivel a republikánus elnök gyakran eltér a súgógépre feltöltött, előre megírt szövegtől, az ABC forrásai szerint előfordult, hogy

Perez a beszéd közben visszalépett bizonyos fogadásoktól, miután Trump átugrotta az adott részt.

A gyanús aktivitás a Kalshi úgynevezett említési piacán (Mentions) zajlott, ahol a felhasználók arra fogadhatnak, hogy milyen kifejezések és szavak hangzanak el a nyilvános beszédekben. A platform nemrég kötelezővé tette a felhasználóknak, hogy adják meg a munkahelyüket, szabályzatuk pedig tiltja a munkavégzés során szerzett bennfentes információk fogadásra való felhasználását.

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb figyelem irányul a Trump-kormányzat tagjainak – beleértve az elnöknek – a pénzügyeire. A legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint Trump példátlan összeget, 1,2 milliárd dollárt keresett kriptovaluta-befektetéseken 2025-ben.

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