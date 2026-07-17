Botrány Amerikában: csúnyán lebukott Trump közeli munkatársa, aki az elnök szavain kaszált óriási összegeket

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerint az elnök tud az ügyről, amelyet "sajnálatosnak" és "őszintén szólva szégyenletesnek" nevezett.
A Fehér Ház rendkívül szigorú etikai irányelvekkel rendelkezik az ilyen kérdésekben
- hangsúlyozta Leavitt.
Az ABC News beszámolója szerint Gabriel Perez, aki egészen 2016 óta kezeli Trump súgógépét,
több mint 100 ezer dollárt (31,5 millió forintot) nyert azzal, hogy "megtippelte", milyen kifejezések fognak elhangzani az elnök fontosabb beszédeiben, köztük az idei évértékelőjében.
Robert Denault, a Kalshi jogi képivselője szerint a cég felügyeleti csapata azonnal észlelte és kivizsgálta a gyanús fogadásokat, majd az ügyet továbbította a határidős árutőzsde-felügyeletnek (CFTC), az érintett nevét ugyanakkor nem említette.
Mivel a republikánus elnök gyakran eltér a súgógépre feltöltött, előre megírt szövegtől, az ABC forrásai szerint előfordult, hogy
Perez a beszéd közben visszalépett bizonyos fogadásoktól, miután Trump átugrotta az adott részt.
A gyanús aktivitás a Kalshi úgynevezett említési piacán (Mentions) zajlott, ahol a felhasználók arra fogadhatnak, hogy milyen kifejezések és szavak hangzanak el a nyilvános beszédekben. A platform nemrég kötelezővé tette a felhasználóknak, hogy adják meg a munkahelyüket, szabályzatuk pedig tiltja a munkavégzés során szerzett bennfentes információk fogadásra való felhasználását.
Az Egyesült Államokban egyre nagyobb figyelem irányul a Trump-kormányzat tagjainak – beleértve az elnöknek – a pénzügyeire. A legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint Trump példátlan összeget, 1,2 milliárd dollárt keresett kriptovaluta-befektetéseken 2025-ben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Teljesen szétverik az orosz árnyékflottát Magyar madarai
Már 159-nél tart a semlegesített hajók száma.
Hszi Csin-ping drámai figyelmeztetése: elveszíthetjük az ellenőrzést a mesterséges intelligencia felett
Csaknem harminc ország csatlakozott egy olyan új szövetséghez.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Itt csukott szemmel is lehetett 19 százalékot kaszálni – Mutatjuk a legsikeresebb magyar befektetéseket
A legjobbak több mint 60 százalékot rakétáztak!
Botrány Amerikában: csúnyán lebukott Trump közeli munkatársa, aki az elnök szavain kaszált óriási összegeket
Tíz éve dolgozott az elnöknek.
Kiadták a narancs riasztást: felhőszakadás és jégeső közeledik, mutatjuk, hol kell készülni a legdurvább viharra
Négy megyében kell készülni az ítéletidőre.
Tarthatatlan helyzet a rendelőkben: 700 magyar településen nincs állandó háziorvos
A gyermekorvosi ellátásban még rosszabb a helyzet.
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Nem spórolsz eleget - és észre sem veszed!
A pénzügyekkel foglalkozók egyik első leckéje, hogy a készpénzforgalom és a költség sokszor elválik egymástól. Ezért van az, hogy csődbe mehet olyan vállalat, ami minden évben rekorderedm
Forint vs. euró: rövid távon nyerő, hosszú távon kérdéses
Az első félév forinterősödése nagyon érzékenyen érintette azokat, akik a korábbi árfolyamgyengítő jegybanki politika ellen védekezve euróban takarítottak meg. A forint vs. euró kérdésben
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
A talán legfontosabb gazdasági mutató nem is gazdasági - várható élettartam a régiónkban
Harminc év alatt majdnem egy évtizeddel hosszabb lett az élet a BB tengely országaiban - de nem mindenhol ugyanúgy. Miközben Észtország történelmi felzárkózást hajtott végre,... The post A ta
Hiába drágultak tovább a lakások, öt nagyvárosban mégis könnyebb lett a vásárlás
A lakások 2026-ban sem lettek olcsóbbak, az országos nettó átlagkereset azonban olyan ütemben emelkedett, hogy a vizsgált hat nagyvárosból ötben kevesebbet kell dolgozni, hogy lehessen megvásár
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Döntött a dán kormány: drasztikusan átírják a termelés szabályait
Komolyan veszik a zöldítést.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!