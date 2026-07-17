Feloszlatták az izraeli parlamentet

A jogszabály elfogadásával a Kneszet ülésszaka lezárul, a képviselők pedig legközelebb már csak az új parlament megalakulásakor, a választásokat követő eskütételen ülnek össze.
A törvényhozási szünetben a bizottságok rendkívüli szabályok szerint tarthatnak üléseket, míg a plenáris ülések összehívását a kormány vagy legalább 25 képviselő kezdeményezheti.
A szavazás előtt Arje Deri, a Sasz párt elnöke azzal fenyegetőzött, hogy nem támogatja a parlament feloszlatását, ha azt az ellenzéki pártok sem szavazzák meg.
Mivel az ellenzék elutasította a felhívást, a törvényt végül kizárólag a kormánypárti koalíció szavazataival fogadták el.
A huszonötödik Kneszet maratoni hosszúságú záróülésén a képviselők számos egyéb törvényjavaslatot is megszavaztak. A döntések között több rendkívül vitatott jogszabály is szerepelt, így például a főügyész jogköreinek korlátozása, a katonai szolgálatot megtagadó háredi zsidók letartóztatásának felfüggesztése, valamint a sajtótermékek feletti kormányzati ellenőrzés jelentős kiterjesztése.
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