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Feloszlatták az izraeli parlamentet
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Feloszlatták az izraeli parlamentet

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A Kneszet 62 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül fogadta el azt a pártfinanszírozási törvényt, amely egyúttal hivatalosan is feloszlatja az izraeli parlamentet az október 27-re kiírt választások előtt - írta a Times of Israel.

A jogszabály elfogadásával a Kneszet ülésszaka lezárul, a képviselők pedig legközelebb már csak az új parlament megalakulásakor, a választásokat követő eskütételen ülnek össze.

A törvényhozási szünetben a bizottságok rendkívüli szabályok szerint tarthatnak üléseket, míg a plenáris ülések összehívását a kormány vagy legalább 25 képviselő kezdeményezheti.

A szavazás előtt Arje Deri, a Sasz párt elnöke azzal fenyegetőzött, hogy nem támogatja a parlament feloszlatását, ha azt az ellenzéki pártok sem szavazzák meg.

Mivel az ellenzék elutasította a felhívást, a törvényt végül kizárólag a kormánypárti koalíció szavazataival fogadták el.

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A huszonötödik Kneszet maratoni hosszúságú záróülésén a képviselők számos egyéb törvényjavaslatot is megszavaztak. A döntések között több rendkívül vitatott jogszabály is szerepelt, így például a főügyész jogköreinek korlátozása, a katonai szolgálatot megtagadó háredi zsidók letartóztatásának felfüggesztése, valamint a sajtótermékek feletti kormányzati ellenőrzés jelentős kiterjesztése.

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