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Hatalmas pusztítást végzett az extrém vihar: házak rongálódtak meg, sérültek is vannak Németországban
Globál

Hatalmas pusztítást végzett az extrém vihar: házak rongálódtak meg, sérültek is vannak Németországban

MTI
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Heves viharok csaptak le a Németország délnyugati részén fekvő Baden-Württemberg tartomány nagy részére, egy ember meghalt, többen megsérültek - közölte pénteken a helyi rendőrség.

Karlsruhe városában a szélvihar gyökerestől kitépett egy fát, amely eltalált egy embert, aki meghalt - ismertette a rendőrség.

Több száz tűzoltót és a helyi katasztrófavédelem munkatársait vezényelték a város különböző pontjaira. A tűzoltóság jelentése szerint

csütörtök este és éjszaka több mint 250 időjárással kapcsolatos riasztás érkezett hozzájuk.

A karlsruhei rendőrfőkapitányság szóvivője szerint 19 és 23 óra között lehullott csapadék számos területet elárasztott, a vihar közlekedési lámpákat, járműveket rongált meg. Kerékpárosokat és egy gyereket is eltaláltak a fákról lehulló gallyak, könnyebb sérüléseket okozva.

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A Karlsruhétól 25 kilométerre délkeletre fekvő Pforzheimben a rendőrség az éjszaka folyamán mintegy 30 viharral kapcsolatos riasztást regisztrált. A Stuttgarttól északra fekvő ludwigsburgi rendőrfőkapitányság illetékességi területén mintegy 70 bevetést regisztráltak, köztük olyan eseteket is, amikor tetőcserepek hullottak le, illetve pincék kerültek víz alá.

A Ludwigsburgi körzethez tartozó Besigheimben az első jelentések szerint villám csapott egy tetőbe, ami tüzet okozott, több ember könnyebb sérüléseket szenvedett. A térségben, Rems-Murr járásban fák dőltek egy épületre, ami mintegy százezer eurós (36,3 millió forint) kárt okozott. A rendőrséghez 50 segélyriasztás érkezett.

Saar-vidék székhelyén, Saarbrückenben a heves eső, a széllökések és egy villámcsapás miatt több mint 50 helyszínre vezényelték a tűzoltókat csütörtök este.

A német meteorológiai szolgálat péntekre további zivatarokat vetített előre, nem zárható ki, hogy súlyos viharok is kialakulnak a térségben. A péntek reggeli előrejelzés szerint az ország nagy részén, az északnyugati és a nyugati területek kivételével, a nap folyamán zivatarok várhatók, heves eső, jégeső, valamint viharos erejű széllökések is lehetnek.

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