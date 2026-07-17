Hszi Csin-ping drámai figyelmeztetése: elveszíthetjük az ellenőrzést a mesterséges intelligencia felett

A pénteki sanghaji AI-konferencián felszólaló kínai elnök széles körű nemzetközi együttműködésre szólított fel, ugyanakkor a mesterséges intelligencia kockázataira is figyelmeztetett. Hszi Csin-ping szerint a technológia szédítő ütemű fejlődése miatt egyre sürgetőbb, hogy megfelelő irányt szabjanak a folyamatoknak, és
időben kidolgozzák a kontroll elvesztését megelőző intézkedéseket.
Az államfő felszólalása előtt egy nappal csaknem harminc ország – köztük Oroszország, Brazília és Indonézia – csatlakozott a Mesterséges Intelligencia Együttműködési Világszervezethez (WAICO). Hszi Csin-ping ezt fontos mérföldkőnek nevezte a mesterséges intelligencia történetében. Az új szervezet révén Peking komoly befolyásra tehet szert a nemzetközi AI-szabványok kialakításában, miközben a kínai fejlesztésű nagy nyelvi modellek egyre erősebb versenytársai az amerikai alternatíváknak.
A kínai elnök hangsúlyozta, hogy a szervezet megalapítása a globális dél hívására adott válasz, amely a nemzetközi közösség összefogását szolgálja. Bejelentette, hogy Peking a következő öt évben ötezer képzési és szemináriumi lehetőséget biztosít a fejlődő országok számára, emellett nemzetközi AI-alkalmazási együttműködési központokat hoz létre. Kászim-Zsomart Tokajev kazah elnöknek pedig felajánlotta a digitális gazdasági és AI-technológiák megosztását Kazahsztán digitális átalakulásának támogatására.
A kínai állami tervező- és fejlesztőbizottság (NDRC) pénteken közzétett cselekvési tervében vállalta, hogy világszerte népszerűsíti a nyílt forráskódú mesterséges intelligenciát, és segítséget nyújt más országoknak a nyugati megoldásoknál kedvezőbb árú, nyílt forrású modellek fejlesztéséhez. A kínai AI-startupok az utóbbi időben egyre fejlettebb, csúcstechnológiás modellekkel léptek piacra. Csütörtökön a Moonshot mutatott be egy olyan nagy nyelvi modellt, amelynek képességei már megközelítik az olyan élvonalbeli amerikai fejlesztőműhelyek szintjét, mint az Anthropic.
Elemzők szerint a szervezet tagállamai abban bíznak, hogy a Kínához való közeledéssel részesülhetnek az ország növekvő technológiai előnyeiből. Egyes nyugati vállalatok, köztük a DoorDash, a Siemens és az Airbnb is egyre inkább kínai modellekre váltanak, amelyek nemcsak költséghatékonyabbak és sokoldalúbbak, de sok esetben egyszerűbben futtathatók saját infrastruktúrán is. Európában a Trump-kormányzat múlt havi exportkorlátozásai – amelyek az Anthropic Mythos és Fable modelljeit érintik – szintén ráirányították a figyelmet az amerikai technológiától való függőség kockázataira.
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