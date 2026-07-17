Irán bedurvult: felrobbantottak egy erőművet, eszkalálódik a háború

Iráni rakétatámadás miatt megsérült egy erőmű Kuvaitban – jelentette ezt be az ország energiaügyi minisztériuma.

Az erőműben tűz ütött ki, több generátor megsérült, a hatóságok most is dolgoznak a károk mérséklésén.

Iráni támadás ért egy kuvaiti víztisztító üzemet is, a károk mértékéről egyelőre nincs információ.

Kuvait annyit közölt még, hogy az energiaellátó rendszer egyelőre stabil, viszont „monitorozzák a helyzetet” és intézkednek, ha ez szükségessé válik.

Irán saját kommunikációja szerint csak amerikai katonai célpontokat támad, nincs arról információ, hogy az erőmű vagy víztisztító üzem területén amerikai katonák tartózkodnának.

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