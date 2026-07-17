Készül a globális gabonaválság? Millió tonnás búzakiesést hozhat az oroszországi helyzet

A dél-oroszországi Rosztovi területen gazdálkodó Vlagyimir Fedorcsenko és felesége, Ljubov jó termésre számít, mégis aggódnak. Az ukrán csapások hónapok óta orosz finomítókat érnek, ami országos üzemanyagválságot idézett elő. Emiatt jelentősen megugrott a traktorokhoz és kombájnokhoz szükséges gázolaj ára, a munkások pedig Vlagyimir szavai szerint gyakran fél napot állnak sorban a tankolásért.
A gazdaság gabonájának fő kiviteli útvonalát jelentő Azovi-tenger forgalmát korlátozták, így a felvásárlási ajánlatok gyakorlatilag elapadtak. Ljubov elmondása szerint minden áll, az árpa és a búza értékesítése is leállt, miközben sürgősen pénzre lenne szükségük a gázolaj és a műtrágya megvásárlásához. Az előző napi ajánlat tonnánként 14 500 rubel volt, ebből azonban le kellett vonni a 2500 rubeles szállítási költséget, így alig maradt hasznuk.
Okszana Lut orosz mezőgazdasági miniszter szerint az idei terméskilátások jók, de elismerte, hogy minden régióban adódnak üzemanyag-ellátási gondok.
Ígéretet tett ugyanakkor arra, hogy az állam biztosítja a gazdák számára a szükséges üzemanyagot.
Andrej Szizov, a SovEcon elemzője szerint, ha nem sikerül katonai úton megnyitni az Azovi-tengert, és a helyzet elhúzódik, Oroszország 5–10 millió tonnával kevesebb búzát tud majd a világpiacra szállítani. A gazdák a gázolaj drágulása miatt már most tonnánként mintegy 1000 rubelt veszítenek, a tengeri korlátozások pedig ezt a veszteséget megduplázzák. A pénzügyi nyomás tovább csökkentheti a gabonafélék vetésterületét, amely folyamat már 2022 óta tart.
A Fedorcsenko házaspár rendkívül nehéznek nevezte a helyzetet. Ljubov elmondta, hogy évről évre romlik a helyzetük, hiszen tavaly az aszály és a rossz termés tette tönkre a gazdaságot, idén pedig a pénzügyi nehézségek hátráltatják őket. Bár termés van, eladni nem tudják, így új gépek vásárlására vagy a meglévő géppark korszerűsítésére egyszerűen nem marad pénzük.
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