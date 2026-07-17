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Kiadta Irán a hadparancsot: minden eddiginél durvább háború jöhet
Globál

Kiadta Irán a hadparancsot: minden eddiginél durvább háború jöhet

Portfolio
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Üzenetet küldött Irán szövetségeseinek: Teherán azt szeretné, ha proxiszervezetei felkészülnének a háború folytatására Izraellel, Amerikával – írja a Times of Israel. Irán állítólag a korábbinál sokkal súlyosabb háborúra számít.

Az információ eredetileg a libanoni sajtóba szivárgott ki: a Hezbollah is megkapta a hadparancsot Teheránból.

Irán egész pontosan azt írta a síita milíciáknak, hogy „a várakozás a végéhez közelít” és „prioritásba kell, hogy kerüljön a katonai forgatókönyvekre való felkészülés.”

A Hezbollahot állítólag arra is figyelmeztette Irán, hogy a konfliktus folytatása sokkal szélesebb körű lesz, mint az előző háborúk Amerikával és Izraellel.

Az Egyesült Államok hatodik napja folyamatosan bombázza Iránt, Trump elnök az amerikai sajtóban megjelent információk szerint a háború kiterjesztésére készül.

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Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

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