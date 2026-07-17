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Kiderült: Ukrajnába kerültek a lopott MiG vadászgép alkatrészek, börtönbe kerül a tettes
Globál

Kiderült: Ukrajnába kerültek a lopott MiG vadászgép alkatrészek, börtönbe kerül a tettes

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13 évre börtönbe küld az orosz FSZB egy férfit, aki lopott repülőgép- és helikopter-alkatrészeket akart Ukrajnába csempészni.

Roman Konsztyantyinovics Kareckijt árulás és csempészet vádjával találták bűnösnek, 13 éves börtönbüntetés mellett 1 millió rubel pénzbírságot is kapott.

A férfi Mil és Kamov helikopterek, illetve különféle MiG és Szuhoj merevszárnyasok alkatrészeit és technikai anyagait akarta átadni az ukrán Motor Szics vállalatnak, amely az ukrán légi flotta karbantartásával foglalkozik.

A TASZSZ tudósításából nem derül ki, hogy a férfi pontosan mit lopott el, hogy fért hozzá az érzékeny katonai eszközökhöz és milyen módon tervezte ezeket Ukrajnának adni.

Ukrajna számos szovjet katonai repülőgépet és helikoptert használ, viszont ezek hosszú távú működőképességével kapcsolatban komoly kihívás, hogy majdnem minden típushoz csak az ellenséges Oroszországban gyártanak alkatrészeket.

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