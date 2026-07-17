Közelebb hozza az iráni ámokfutás Teherán két riválisát? - Háttéregyeztetésbe kezdett az atomhatalom

Sajtóértesülések szerint Pakisztán egy kibővített védelmi megállapodásról tárgyal Kuvaittal, amelyért cserébe energetikai együttműködést és beruházásokat kérne. Az ügyet ismerő öt forrás szerint a megbeszélések még korai szakaszban járnak, és a folyamatot az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség is nehezítheti - írja a Reuters

Iszlámábádban egyre nagyobb aggodalmat vált ki, hogy a Szaúd-Arábiával tavaly aláírt kölcsönös védelmi paktum miatt az ország belesodródhat egy amerikai–iráni háborúba. Miután az Irán által támogatott húszi mozgalom hétfőn támadást indított Szaúd-Arábia ellen, az atomhatalom Pakisztán jelezte Iránnak, hogy a királyság elleni agressziót a saját területe elleni támadásként fogja kezelni.

Kuvait, amelyet idén súlyos iráni támadások értek, 2023 óta korlátozottabb védelmi egyezményt tart fenn Pakisztánnal, amely elsősorban a kiképzésre és a közös hadgyakorlatokra terjed ki. Az emirátus most a szaúdihoz hasonló védelmi garanciákat szeretne elérni.

Egy pakisztáni kormánytisztviselő közlése szerint a kuvaiti igények között több ezer pakisztáni katona állomásoztatása, vadászgépek, drónok, légvédelmi rendszerek, valamint egyéb katonai létesítmények biztosítása is szerepel.

Egyelőre kérdéses, hogy Pakisztán hajlandó-e ilyen messzire elmenni, hiszen a Szaúd-Arábiával kötött megállapodás egy évtizedes, szoros szövetség eredménye. Egy pakisztáni biztonsági tisztségviselő egyértelművé tette, hogy harcoló alakulatok vezénylését jelenleg nem mérlegelik. Egy közel-keleti forrás megerősítette, hogy Kuvait valóban tárgyalásokat folytat Pakisztánnal – akár fegyverbeszerzésről is –, de egyelőre bizonytalan, hogy a megbeszélések valódi védelmi paktumhoz vezetnek-e.

Az elmúlt évben Pakisztán és az öbölmenti államok egyaránt kölcsönös előnyöket láttak az új regionális védelmi megállapodásokban. Pakisztán jelentős haderővel rendelkezik és saját vadászgépeket is gyárt, így az amerikai védelem lehetséges alternatívájaként jelenik meg az öbölmenti monarchiák szemében, amelyek egyre inkább megkérdőjelezik Washington szövetségesi elkötelezettségét.

Egy forrás szerint Kuvaitban megbízható partnerként tekintenek Pakisztánra, mivel szunnita muszlim állam, komoly védelmi múlttal és jó amerikai kapcsolatokkal rendelkezik.

Törökország, Pakisztán és Szaúd-Arábia eközben egy különálló kölcsönös védelmi paktum tervezetén dolgozik. Bahrein szintén hasonló megállapodás iránt érdeklődik, míg Jordánia fegyverbeszerzési és kiképzési egyezményt szeretne tető alá hozni. Pakisztán számára ezek a megállapodások a rendkívül fontos külföldi beruházások megszerzését szolgálják. A Kuvaittal tervezett ügylet részeként Iszlámábád az energiabiztonsági együttműködését kívánja erősíteni, így a két ország egy már meglévő dízelszállítási szerződésre alapozva egy vámmentes üzemanyag-tároló létesítéséről is tárgyal. Elemzők ugyanakkor óva intenek attól, hogy Iszlámábád túlvállalja magát.

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