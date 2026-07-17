Lángokban áll egy orosz finomító az ukrán támadás után, nő a nyomás Moszkván

A támadás tüzet okozott a Janosz-finomító területén, áll az ukrán vezérkar pénteki közleményében. A létesítmény egyik társtulajdonosa, az orosz Gazprom Nyefty egyelőre nem reagált a Bloomberg megkeresésére, azonban

a NASA tűzfigyelő rendszerének július 16-i műholdfelvételein a telep szélén olyan hőanomáliák láthatók, amelyek tüzekre utalnak.

A nagyjából napi 300 ezer hordós kapacitású finomító már korábban is több ukrán dróntámadás célpontja volt, legutóbb július elején mértek rá csapást. A Moszkvától mintegy 280 kilométerre fekvő üzemet eredetileg az orosz főváros és a környező régió üzemanyag-ellátásának biztosítására építették.

Kijev szinte napi rendszerességgel hajt végre csapásokat az orosz energetikai infrastruktúra ellen, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a Kremlt. Az EA Analytics adatai szerint a finomítók elleni támadások következtében az orosz kőolaj-feldolgozás üteme július első felében több mint két évtizedes mélypontra süllyedt, ami tovább súlyosbítja a belföldi üzemanyagválságot.

Pénteken korábban a Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) megerősítette, hogy az éjszakai dróntámadások következtében kigyulladt a Nordic Zenith nevű tanker, amelynek a fekete-tengeri CPC-terminálon kellett volna kőolajat berakodnia. Ez a terminál Kazahsztán legfontosabb kőolaj-exportpontja, de orosz szállítmányokat is kiszolgál.

Az orosz védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy erőik folytatták az ukrajnai Odessza és Csornomorszk kikötői elleni légicsapásokat.

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