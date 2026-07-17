Megindult a támadás Oroszország ellen: 800 kilométerre a határtól mértek csapást egy katonai repülőtérre

"Hálás vagyok katonáinknak a pontos találatért. Ismét sikeres nagy hatótávolságú csapást mértünk Oroszországra ezért a háborúért."
A célpont mintegy 800 kilométerre volt államhatárunktól. Igazságosan és határozottan védjük magunkat
- hangsúlyozta az államfő.
Hozzátette, hogy az ukrán erők csapásokat mértek az orosz olajipar létesítményeire, valamint "meghatározott célpontokra" Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein is.
Az Ukrinform hírügynökség felidézte, hogy az éjjel a Szaratovi terület lakosai nagyszámú robbanásról számoltak be. A Szaratovi területen fekvő Engelsz város katonai repülőterén tűz ütött ki.
Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egységei parancsot kaptak arra, hogy fokozzák a dróntámadásokat a front menti és a határ menti térségek polgári infrastruktúrája, valamint a közúti járművek ellen.
A közlemény szerint az orosz parancsnokság utasítást adott a benzinkutak, teherautók, autóbuszok és személygépkocsik elleni csapások intenzívebbé tételére. A parancs végrehajtásával a Rubikon drónközpontot, valamint az orosz hadsereg frontmenti egységeinek drónpilótáit bízták meg.
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