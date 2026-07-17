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Megindult a támadás Oroszország ellen: 800 kilométerre a határtól mértek csapást egy katonai repülőtérre
Globál

Megindult a támadás Oroszország ellen: 800 kilométerre a határtól mértek csapást egy katonai repülőtérre

MTI
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Az ukrán erők megsemmisítettek egy rakétacsapásokhoz használt Tu–95-ös katonai repülőgépet az oroszországi Engelszben - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken az X-en.

"Hálás vagyok katonáinknak a pontos találatért. Ismét sikeres nagy hatótávolságú csapást mértünk Oroszországra ezért a háborúért."

A célpont mintegy 800 kilométerre volt államhatárunktól. Igazságosan és határozottan védjük magunkat

- hangsúlyozta az államfő.

Hozzátette, hogy az ukrán erők csapásokat mértek az orosz olajipar létesítményeire, valamint "meghatározott célpontokra" Ukrajna orosz megszállás alatt álló területein is.

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Az Ukrinform hírügynökség felidézte, hogy az éjjel a Szaratovi terület lakosai nagyszámú robbanásról számoltak be. A Szaratovi területen fekvő Engelsz város katonai repülőterén tűz ütött ki.

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz hadsereg egységei parancsot kaptak arra, hogy fokozzák a dróntámadásokat a front menti és a határ menti térségek polgári infrastruktúrája, valamint a közúti járművek ellen.

A közlemény szerint az orosz parancsnokság utasítást adott a benzinkutak, teherautók, autóbuszok és személygépkocsik elleni csapások intenzívebbé tételére. A parancs végrehajtásával a Rubikon drónközpontot, valamint az orosz hadsereg frontmenti egységeinek drónpilótáit bízták meg.

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