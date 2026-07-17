FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Megtámadta Irán egykori szövetségesét
Globál

Megtámadta Irán egykori szövetségesét

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Irán tüzet nyitott Szíria területére – ezt maga az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentette be a Tasznim hírügynökségen keresztül.

A célpont az IRGC közleménye szerint Al-Tanf volt, egész pontosan az itt működő amerikai különleges műveleti központ.

A csapás bosszúból indult, miután az Egyesült Államok a napokban egy több iráni katona életét követelő légicsapást hajtott végre Iránsahr területén.

Nem világos, hogy az IRGC milyen fegyverrel támadta Szíria területét, a Tasznimen kívül más forrás egyelőre nem is ír a támadásról.

Szíria és Irán szoros szövetségesek voltak évtizedeken keresztül, ez egészen 2024 decemberéig tartott, amikor az iszlám radikális Hajat Tahrir al-Sam megbuktatta a Damaszkuszt irányító Basár el-Aszad rezsimjét.

Még több Globál

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Súlyos a helyzet: 500 mm eső esett két nap alatt, százával mentik a lakosságot a történelmi áradásban Amerikában

Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság

Kapcsolódó cikkünk

Végtelen történet: újult erővel folytatódik a háború, hamarosan jöhet a fordulat

Nyugtalanok a befektetők: nagyot estek a techpapírok, miközben mindenki a streaming-óriás bejelentésére vár

Fenyegetőzik Irán: ha Amerika támad, egy egész régió fog sötétségbe borulni

Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság

Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Estére erősödött, de majdnem kéthónapos mélyponton is járt a magyar deviza
Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility