Megtámadta Irán egykori szövetségesét

Irán tüzet nyitott Szíria területére – ezt maga az Iszlám Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) jelentette be a Tasznim hírügynökségen keresztül.

A célpont az IRGC közleménye szerint Al-Tanf volt, egész pontosan az itt működő amerikai különleges műveleti központ.

A csapás bosszúból indult, miután az Egyesült Államok a napokban egy több iráni katona életét követelő légicsapást hajtott végre Iránsahr területén.

Nem világos, hogy az IRGC milyen fegyverrel támadta Szíria területét, a Tasznimen kívül más forrás egyelőre nem is ír a támadásról.

Szíria és Irán szoros szövetségesek voltak évtizedeken keresztül, ez egészen 2024 decemberéig tartott, amikor az iszlám radikális Hajat Tahrir al-Sam megbuktatta a Damaszkuszt irányító Basár el-Aszad rezsimjét.

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