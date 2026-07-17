Megvan, ki lesz Ukrajna új védelmi minisztere - Próbálja oltani a tüzet Zelenszkij?

Hmarát az év elején nevezték ki az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megbízott vezetőjévé, az ukrán jogszabályok értelmében azonban a két tisztséget nem töltheti be egyszerre. A várakozások szerint a napokban leszerel a katonai szolgálatból, így Zelenszkij hivatalosan is kérheti majd a parlamenttől a védelmi miniszteri kinevezését.

Azzal bíztam meg Jevhenyij Hmarát, hogy megbízott miniszterként folytassa a védelmi szektor reformját, és biztosítsa a korábban kijelölt célok elérését

– írta az elnök a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy Hmara széles körű és sok tekintetben példátlan tapasztalatot szerzett a technológiai hadviselés terén, az államfő szerint pedig a háború idején éppen erre kell összpontosítaniuk az ukrán védelmi erőknek.

Zelenszkij szerdán egy kormányátalakítás keretében menesztette a korábbi védelmi minisztert, Mihajlo Fedorovot. A 35 éves politikus mindössze fél évig töltötte be ezt a posztot. Fedorov a hadsereg technológiai fejlesztése mellett rendszeres konfliktusba került a Olekszandr Szirszkij főparancsnokkal is.

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