Most szabadulhat el igazán a pokol: háborúra készül a feszült régió egyik legerősebb serege

Több amerikai és közel-keleti forrás szerint Hálid bin Szalmán szaúdi védelmi miniszter arra utalt, hogy

Washington szabad kezet ad Rijádnak a húszik elleni támadó hadműveletekhez.

A királyság vezetése azonban egyelőre nem hozott végleges döntést, a belső egyeztetések pedig a források szerint rávilágítanak a szaúdi udvaron belüli véleménykülönbségekre a fenyegetésekre adandó válaszreakciót illetően.

A feszültség azután lángolt fel újra, hogy a hónap elején egy repülőgép szállt le a szanaai repülőtéren, amely húszi vezetőket szállított volna az iráni legfőbb vallási és politikai vezető, Ali Hámenei temetésére. A húszik azzal vádolták meg Szaúd-Arábiát, hogy a gép visszatérésének megakadályozása érdekében bombázta a légikikötőt. Források szerint a beérkező járaton a drón- és rakétatechnológiára szakosodott libanoni, iráni, szíriai és iraki katonai tanácsadók is utaztak. Válaszul a lázadók rakétákkal és drónokkal támadták a délnyugat-szaúd-arábiai Abha városát.

Bár az ENSZ által támogatott, négy évig tartó fegyverszünet formálisan már lejárt, a szemben álló felek eddig többnyire tartották magukat ahhoz a megállapodáshoz, amely szerint a Jemenbe tartó járatok Ammánból és Kairóból indulhatnak. A harcok súlyosabb kiújulása azonban

nemcsak a jemeni humanitárius katasztrófát mélyítené el, hanem a globális energiapiacokat és a szaúdi gazdaságot is megrengetné.

A tét azért is rendkívül nagy, mert amióta Irán megpróbálja kiterjeszteni ellenőrzését a Hormuzi-szoros felett, a Vörös-tenger vált a szaúdi olajexport első számú útvonalává. A királyság a Kelet–Nyugat kőolajvezetéken keresztül naponta mintegy 4,5 millió hordó nyersolajat továbbít ide.

Ma nem szívesen lennék szaúdi döntéshozó, mert Jemenre nincs könnyű megoldás

– nyilatkozta Mohamed al-Basa jemeni elemző, aki szerint egy békemegállapodás dollármilliárdos jóvátételi kötelezettséggel járna Rijádnak, míg egy újabb háború kimenetele teljesen bizonytalan.

Abdel-Malek al-Húszi, a lázadó mozgalom vezetője egy csütörtöki televíziós beszédében azzal fenyegette meg a királyságot, hogy minden szaúdi energetikai infrastruktúra célponttá válik, ha Rijád ismét katonai akciót indít Jemenben.

Repülőteret repülőtérért, kikötőt kikötőért, blokádot blokádért

– fogalmazott. Szaúd-Arábia eközben igyekszik megerősíteni az amerikai támogatást. Szerdán az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) helyettes vezetője Rijádban egyeztetett a szaúdi vezérkari főnökkel, miközben az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta húszezer precíziós fegyverrendszer értékesítését a királyságnak. Pakisztán, amely kölcsönös védelmi megállapodást tart fenn a királysággal, szintén figyelmeztette a húszikat, hogy tartózkodjanak a támadásoktól.

Elemzők szerint a kölcsönös csapások egyelőre korlátozottak és mérsékeltek maradtak. Bár egyes szakértők tartanak a Báb el-Mandeb-szoros esetleges lezárásától, Basa ezt valószínűtlen forgatókönyvnek tartja. Véleménye szerint a húszik kerülik a közvetlen összeütközést az Egyesült Államokkal, Donald Trumpnak pedig "amúgy is éppen elég gondja van a Hormuzi-szorossal".

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