Összefog az EU egyetlen atomhatalma és Európa legerősebb országa: jön a közös elrettentés

Még ebben az évben német hagyományos fegyveres erőinket is kiküldjük egy nukleáris hadgyakorlatra, amelyet a francia fegyveres erők szerveznek

– jegyezte meg a két kormány közös ülése után Merz, hozzátéve, hogy ez lesz az első alkalom, hogy a német haderő ilyen gyakorlaton vesz részt.

Ez kiegészíti nukleáris részvételünket és elrettentő erőnket a NATO-n belül, amelyhez továbbra is ragaszkodunk

– mondta Merz.

Korábban Macron tette közzé, hogy Németország a nyolc ország egyike, amely jelezte csatlakozási részvételét a francia nukleáris elrettentési projekthez. A francia elnök ugyanakkor megjegyezte, Franciaország továbbra is szoros ellenőrzést tart fent a nukleáris döntéshozatal területén.

Franciaország jelenleg az egyetlen uniós tagállam, amely rendelkezik atomfegyverekkel.

Ukrajnával kapcsolatban Merz kijelentette, hogy Németország is részt vesz majd „egy ősszel, Franciaország kezdeményezésére megrendezendő hadgyakorlaton”.

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