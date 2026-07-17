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Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken
Globál

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

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Komoly turbulenciát okozott Ukrajnában az ukrán kormány átalakítása, elsősorban a védelmi miniszter menesztése, több városban is tüntetések vannak Mihailo Fedorov mellett. Miközben az ukrán katonák Dnyipropetrovszkban nyomulnak, az oroszok a Donbaszt szorongatják: Kosztyantynivka szinte teljesen be van kerítve és betörtek az orosz csapatok Limanba északon. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek pénteki híreivel.
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Szumit bombázza az orosz légierő

Hajnalban orosz légitámadás érte a határ menti Szumi városát: legalább öt szárnyasbombát dobtak le a városra, két bomba a városközpontra zuhant, egy magasház lángba borult.

(UNN)

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Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

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Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

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