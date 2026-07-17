Súlyos a helyzet: 500 mm eső esett két nap alatt, százával mentik a lakosságot a történelmi áradásban Amerikában

Súlyos árvízi helyzet alakult ki Texasban, ahol a heves esőzések eddig két ember halálát okozták, miután járművüket elsodorta az áradat – tájékoztatott Greg Abbott, az állam kormányzója. A politikus figyelmeztetett, hogy a következő 24 órában minden korábbi rekordot megdöntő mennyiségű csapadék hullhat a térségre.

A mentőegységek eddig 230 embert mentettek meg, köztük egy férfit és a kutyáját, akiket helikopterrel és egy könnyűbúvár segítségével emeltek ki elárasztott teherautójukból. Az állam összesen 2350 mentőszakembert és 1400 technikai eszközt mozgósított, köztük Black Hawk helikoptereket és vadvízi mentőcsónakokat.

A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a tavalyi tragédia megismétlődését, amikor ugyanebben a Texas Hill Country régióban legalább 135 ember vesztette életét. Az akkori áldozatok között 27 táborozó és ott dolgozó volt, többségükben egy nyári táborban részt vevő gyermekek.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az elmúlt két napban a régió egyes részein

25–50 centiméternyi eső esett.

Az érintett terület magában foglalja a Guadalupe-folyó partján fekvő Camp Mystic keresztény lánytábort is, amely a tavalyi katasztrófa helyszíne volt.

Az áldozatok közül az egyik egy férfi, akit lakóautójával együtt sodort el a víz, a másik pedig egy nő, akinek a járművét szintén elöntötte az áradat. Greg Abbott arra kérte a lakosságot, hogy a várhatóan péntek estig tartó viharok végéig lehetőleg ne induljanak útnak. Államszerte mintegy 125 útszakaszt érint az áradás, amelyek közül 87-et le is zártak, köztük egy olyan hidat is, amelynek korábban egy uszály ütközött.

A legnagyobb aggodalomra jelenleg Uvalde és Johnson City térsége ad okot. Az Uvalde melletti Nueces-folyó vízszintje várhatóan meghaladja majd az 1996-os rekordszintet, míg a Frio- és a Pedernales-folyó a valaha mért legmagasabb vízállásuk közelébe duzzadhatnak.

Forrás: Reuters

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