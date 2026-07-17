FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Súlyos a helyzet: 500 mm eső esett két nap alatt, százával mentik a lakosságot a történelmi áradásban Amerikában
Globál

Súlyos a helyzet: 500 mm eső esett két nap alatt, százával mentik a lakosságot a történelmi áradásban Amerikában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Súlyos árvízi helyzet alakult ki Texasban, ahol a heves esőzések eddig két ember halálát okozták, miután járművüket elsodorta az áradat – tájékoztatott Greg Abbott, az állam kormányzója. A politikus figyelmeztetett, hogy a következő 24 órában minden korábbi rekordot megdöntő mennyiségű csapadék hullhat a térségre.

A mentőegységek eddig 230 embert mentettek meg, köztük egy férfit és a kutyáját, akiket helikopterrel és egy könnyűbúvár segítségével emeltek ki elárasztott teherautójukból. Az állam összesen 2350 mentőszakembert és 1400 technikai eszközt mozgósított, köztük Black Hawk helikoptereket és vadvízi mentőcsónakokat.

A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy elkerüljék a tavalyi tragédia megismétlődését, amikor ugyanebben a Texas Hill Country régióban legalább 135 ember vesztette életét. Az akkori áldozatok között 27 táborozó és ott dolgozó volt, többségükben egy nyári táborban részt vevő gyermekek.

A Nemzeti Meteorológiai Szolgálat adatai szerint az elmúlt két napban a régió egyes részein

25–50 centiméternyi eső esett.

Még több Globál

Politikai vihar Ukrajnában, Kosztyantynivka végveszélybe került - Híreink az ukrán frontról pénteken

Az ukrán hírszerzés szerint az oroszok mágusokkal próbálják megbűvölni autóikat, hogy enyhüljön az üzemanyag-válság

A média titkos összeesküvéséről beszél Trump, három nagy szolgáltató engedélyét akarja elvenni

Az érintett terület magában foglalja a Guadalupe-folyó partján fekvő Camp Mystic keresztény lánytábort is, amely a tavalyi katasztrófa helyszíne volt.

Az áldozatok közül az egyik egy férfi, akit lakóautójával együtt sodort el a víz, a másik pedig egy nő, akinek a járművét szintén elöntötte az áradat. Greg Abbott arra kérte a lakosságot, hogy a várhatóan péntek estig tartó viharok végéig lehetőleg ne induljanak útnak. Államszerte mintegy 125 útszakaszt érint az áradás, amelyek közül 87-et le is zártak, köztük egy olyan hidat is, amelynek korábban egy uszály ütközött.

A legnagyobb aggodalomra jelenleg Uvalde és Johnson City térsége ad okot. Az Uvalde melletti Nueces-folyó vízszintje várhatóan meghaladja majd az 1996-os rekordszintet, míg a Frio- és a Pedernales-folyó a valaha mért legmagasabb vízállásuk közelébe duzzadhatnak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Brandon Bell/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Estére erősödött, de majdnem kéthónapos mélyponton is járt a magyar deviza
Kiszivárgott Irán mesterterve: bénító csapás készül, ha ez megvalósul, sokkot kap a világgazdaság
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility