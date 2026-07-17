Súlyos légszennyezettség veszélyezteti a foci-vb döntőjét, a kanadai erdőtüzek füstje gomolyog New York felé

A vasárnapi döntőnek, amelyben Spanyolország és Argentína csap össze, a New Jersey-i East Rutherfordban található New York New Jersey Stadion ad otthont. A mérkőzés magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.
A körülmények éppen azelőtt romlottak le, hogy a spanyol válogatott szerda este megérkezett New Jersey-be, egy nappal a Franciaország elleni elődöntős győzelmét követően. A csapat csütörtökön már a szabadban edzett, és a játékosokat láthatóan nem viselte meg a levegő állapota. Az argentinok az Anglia elleni sikerük után egyelőre Georgia államban maradtak, és csak péntek délután kezdik meg az edzéseket New Jersey-ben.
A füstös égbolt és a rendkívüli hőség több labdarúgót is nehéz helyzet elé állított.
Az észak-amerikai női labdarúgó-bajnokságban (NWSL) a narancssárga köd ellenére is megrendezték szerda este a Gotham FC és a Washington Spirit összecsapását a queensi Citi Field stadionban, méghozzá rekordközönség előtt. A határértéket meghaladó levegőminőségi index miatt a szabályok értelmében a játékosoknak félidőnként két frissítőszünetet kellett tartaniuk. A Washington Spirit játékosa, Trinity Rodman a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a levegő rendkívül rossz volt, és véleménye szerint le sem szabadott volna játszani a találkozót.
A New York-iak számára némileg megnyugtató, hogy a helyzet most nem olyan súlyos, mint 2023 júniusában, amikor a kanadai erdőtüzek miatt teljesen narancssárgára változott az égbolt. Bár a stadion nyitott létesítmény, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a füst veszélyeztetné a több mint 80 ezer nézőt és a látványos show-műsort felvonultató döntőt. A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minősége
pénteken javulni fog, a szombatra jósolt eső pedig tovább tisztíthatja a levegőt.
Csütörtökön az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) a rossz levegőminőség miatt elhalasztották a Chicago Fire és a Vancouver Whitecaps mérkőzését is. Ezen a találkozón mutatkozott volna be a chicagói együttesben a Bayern München és a Barcelona korábbi csatára, Robert Lewandowski, aki a múlt hónapban szabadon igazolható játékosként szerződött a csapathoz.
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