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Súlyos légszennyezettség veszélyezteti a foci-vb döntőjét, a kanadai erdőtüzek füstje gomolyog New York felé
Globál

Súlyos légszennyezettség veszélyezteti a foci-vb döntőjét, a kanadai erdőtüzek füstje gomolyog New York felé

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New York és New Jersey állam hatóságai egészségügyi figyelmeztetést adtak ki a rossz levegőminőség miatt a kanadai erdőtüzek füstje következtében, mindössze néhány nappal a labdarúgó-világbajnokság döntője előtt. A sűrű füstköd teljesen beborította a New York-i régiót, a lakosokat pedig arra kérik, hogy korlátozzák a szabadtéri tevékenységeiket, és ha tehetik, maradjanak otthon - írta meg a BBC.

A vasárnapi döntőnek, amelyben Spanyolország és Argentína csap össze, a New Jersey-i East Rutherfordban található New York New Jersey Stadion ad otthont. A mérkőzés magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.

A körülmények éppen azelőtt romlottak le, hogy a spanyol válogatott szerda este megérkezett New Jersey-be, egy nappal a Franciaország elleni elődöntős győzelmét követően. A csapat csütörtökön már a szabadban edzett, és a játékosokat láthatóan nem viselte meg a levegő állapota. Az argentinok az Anglia elleni sikerük után egyelőre Georgia államban maradtak, és csak péntek délután kezdik meg az edzéseket New Jersey-ben.

A füstös égbolt és a rendkívüli hőség több labdarúgót is nehéz helyzet elé állított.

Az észak-amerikai női labdarúgó-bajnokságban (NWSL) a narancssárga köd ellenére is megrendezték szerda este a Gotham FC és a Washington Spirit összecsapását a queensi Citi Field stadionban, méghozzá rekordközönség előtt. A határértéket meghaladó levegőminőségi index miatt a szabályok értelmében a játékosoknak félidőnként két frissítőszünetet kellett tartaniuk. A Washington Spirit játékosa, Trinity Rodman a mérkőzés után úgy fogalmazott, hogy a levegő rendkívül rossz volt, és véleménye szerint le sem szabadott volna játszani a találkozót.

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A New York-iak számára némileg megnyugtató, hogy a helyzet most nem olyan súlyos, mint 2023 júniusában, amikor a kanadai erdőtüzek miatt teljesen narancssárgára változott az égbolt. Bár a stadion nyitott létesítmény, egyelőre semmi nem utal arra, hogy a füst veszélyeztetné a több mint 80 ezer nézőt és a látványos show-műsort felvonultató döntőt. A meteorológiai előrejelzések szerint a levegő minősége

pénteken javulni fog, a szombatra jósolt eső pedig tovább tisztíthatja a levegőt.

Csütörtökön az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban (MLS) a rossz levegőminőség miatt elhalasztották a Chicago Fire és a Vancouver Whitecaps mérkőzését is. Ezen a találkozón mutatkozott volna be a chicagói együttesben a Bayern München és a Barcelona korábbi csatára, Robert Lewandowski, aki a múlt hónapban szabadon igazolható játékosként szerződött a csapathoz.

Címlapkép forrása: Jordan Bank - FIFA/FIFA via Getty Images

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