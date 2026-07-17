Sürgősen lépniük kellett: a tervezettnél sokkal gyorsabban érkeznek a drónvadász fegyverek a szomszédunkba

A román védelmi minisztérium 12 Airbus helikopter és 12 Thales radar beszerzéséről írt alá szerződést, ezzel 7,5 milliárd euróra emelkedett az Európai Biztonsági Akcióprogram (SAFE) keretében megvalósuló haderőfejlesztés értéke - jelentette be pénteken Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

A tárcavezető szerint a francia védelmi minisztériummal együtt lebonyolított közös beszerzés a piacinál jelentősen alacsonyabb árakat tett lehetővé,

és garanciákat biztosított a gyártás egy részének romániai kihelyezésére, a francia kormánnyal kötött korábbi megállapodás alapján.

A helikopterek gyártásában a Brassó megyei Vidombákon 50 millió eurós beruházásból felépült IAR Ghimbav üzem is szerepet kap, a harci eszközök szállítása a szerződéskötéstől számított 38. hónapban kezdődik. A G4Media.ro hírportál által idézett miniszter szerint az első, alacsonyan szálló drónok észlelésére alkalmas radar szállítási határidejét az eredetileg tervezett másfél év helyett 11 hónapra csökkentették.

A miniszter becslése szerint a helikopterek gyártásának mintegy 10-15 százaléka zajlana Romániában. A tárcavezető megjegyezte, hogy a Thales-szerződés esetében a helyi gyártás aránya már most is jelentős. A párizsi székhelyű Thales jelenleg is gyárt katonai felszereléseket Romániában más országok számára, több száz román mérnököt foglalkoztat, és kiválósági központok, valamint a létszámbővítés révén tervezi kapacitásai növelését - írta a G4Media.

Radu Miruta azt is közölte, hogy a május 31-i határidővel ellátott valamennyi egyedi szerződést időben aláírták. Elmondása szerint ezek közé tartoznak a gyalogsági harcjárművek, a 35 mm-es lőszerek, a Skynex és Skyranger légvédelmi rendszerek, valamint a haditengerészeti projektek.

Románia több mint 9,5 milliárd eurót fordít haderőfejlesztésre a SAFE keretében rendelkezésére álló 16,68 milliárd eurós kedvezményes hitelkeretből. A SAFE-programból infrastrukturális fejlesztéseket is finanszíroznak: egyebek mellett ebből a keretből akarják az ukrán, illetve a moldovai határig megépíteni az autópályát a keleti országrészben.

Címlapkép: a Thales Groundmaster 400-as nagy hatótávolságú lokátora finn szolgálatban. A címlapkép forrása: Wikimedia Commons