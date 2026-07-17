Teljesen szétverik az orosz árnyékflottát Magyar madarai

A „Molocska hadművelet” 12 napja tart, az ukrán drónerők szisztematikusan támadják az orosz árnyékflotta hajóit az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren.
Ma hajnalban 9 áruszállító hajót, 1 tankert, 1 gázszállítót és egy vontatóhajót semlegesítettek az ukrán drónerők.
12 nap alatt ezzel összesen 159-re nőtt a mozgásképtelenné tett orosz hajók száma a térségben.
Brovgyi közölte: az orosz hajókat szándékosan nem süllyesztik el a drónerők, csak mozgásképtelenné teszik, mert nem akarja Ukrajna, hogy olajfoltokkal és más szennyeződésekkel árasszák el a Fekete-tengert.
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Már 159-nél tart a semlegesített hajók száma.
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