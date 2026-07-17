Teljesen szétverik az orosz árnyékflottát Magyar madarai

12 hajót támadtak meg az ukrán drónerők az éjjel a Fekete-tengeren és az Azovi-tengeren, ezzel már 159-re nőtt az orosz árnyékflotta semlegesített hajóinak száma – jelentette Robert „Magyar” Brovgyi, az ukrán drónerők parancsnoka.

A „Molocska hadművelet” 12 napja tart, az ukrán drónerők szisztematikusan támadják az orosz árnyékflotta hajóit az Azovi-tengeren és a Fekete-tengeren.

Ma hajnalban 9 áruszállító hajót, 1 tankert, 1 gázszállítót és egy vontatóhajót semlegesítettek az ukrán drónerők.

12 nap alatt ezzel összesen 159-re nőtt a mozgásképtelenné tett orosz hajók száma a térségben.

Brovgyi közölte: az orosz hajókat szándékosan nem süllyesztik el a drónerők, csak mozgásképtelenné teszik, mert nem akarja Ukrajna, hogy olajfoltokkal és más szennyeződésekkel árasszák el a Fekete-tengert.

Címlapkép forrása: Nikoletta Stoyanova/Getty Images