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Váratlanul fegyveres kalózok csaptak le az Asanára, pattanásig feszült a helyzet a tengeri átjárónál
Globál

Váratlanul fegyveres kalózok csaptak le az Asanára, pattanásig feszült a helyzet a tengeri átjárónál

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Fegyveres támadók szálltak fel pénteken az Asana nevű vegyianyag-szállító tartályhajóra Jemen déli partjainál, az Ádeni-öbölben, és tengerbiztonsági források szerint jelenleg is az ellenőrzésük alatt tartják a járművet.

Az első helyzetértékelések szerint a támadás inkább a szomáliai kalózkodáshoz köthető, mintsem a Jemenben tevékenykedő, Irán-barát húszi milíciához – közölte az egyik forrás. A kis méretű tanker, amelynek lobogóját még nem azonosították, a hajókövetési adatok alapján a szomáliai Boszaszó kikötője felé tartott.

A hajó pénteken, greenwichi középidő szerint 6 óra 20 perckor adott le vészjelzést. A támadás idején nem tartózkodott fegyveres biztonsági szolgálat a fedélzeten

– közölte az Ambrey brit tengerbiztonsági vállalat, amely szerint az elkövetők feltehetően egy kalózcsoport tagjai. Az adatbázisok alapján a hajó üzemeltetője a Marshall-szigeteki székhelyű Exon Energy, a vállalatot azonban egyelőre nem sikerült elérni.

Az Európai Unió Aszpidesz nevű, a Vörös-tengeren és az Ádeni-öbölben állomásozó tengerészeti missziójának egyik tisztségviselője megerősítette, hogy már megkezdték a mentőakciót és az incidens körülményeinek tisztázását. A térségben egy dél-koreai hadihajó is járőrözött. A brit tengerhajózási biztonsági szervezet, az UKMTO korábban arról számolt be, hogy illetéktelenek jutottak fel a keleti irányba tartó hajóra, a jemeni el-Mukalla kikötőjétől mintegy 65 tengeri mérföldre délre.

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A támadók pontos száma, a fedélzetre jutásuk körülményei, valamint a hajó és a legénység állapota egyelőre tisztázatlan

– közölte a Vanguard brit tengerbiztonsági és kockázatkezelő csoport.

Az incidens egy olyan feszült időszakban történt, amikor a hírek szerint Irán arra kérte a húszi lázadókat, hogy álljanak készen a vörös-tengeri olajszállítási útvonalak lezárására arra az esetre, ha az Egyesült Államok csapást mérne az iráni energetikai infrastruktúrára. Egy ilyen lépés súlyos új fenyegetést jelentene a globális energiaellátás biztonságára nézve.

Forrás: Reuters

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