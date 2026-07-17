Végtelen történet: újult erővel folytatódik a háború, hamarosan jöhet a fordulat

Kiújultak az összecsapások Irán és az Egyesült Államok között, a felek már napok óta folyamatosan lövik az ellenségesnek nyilvánított célpontokat. Az iszlamista rezsim tartja magát a háború kezdeténél lefektetett alapokhoz és szinte mindenre lőnek a térségben, amit az Egyesült Államokhoz kötnek. A másik oldal ennél pragmatikusabban közelíti meg a helyzetet, sokkal inkább a katonai infrastruktúrát támadják. Az utóbbi időszakban ugyanakkor vannak arra jelek, hogy Washington hozzáállása megváltozhat, ezzel pedig komolyan eszkalálódhat a háború. Az elemzésünkben azt vesszük górcső alá, hogy a jelenlegi támadásokkal mi lehet a felek célja, és pontosan merre tart a konfliktus a Közel-Keleten.

Összeomlott a béke

Napok óta újra lövi egymást az Egyesült Államok és Irán, pedig a világ energiapiaci szereplői abban bizakodtak, hogy ezúttal tartósan béke tud lenni, ezt mutatta a Hormuzi-szoroson meginduló hajóforgalom is. A helyzet átmenetinek bizonyult, július 6-án az iráni Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) kereskedelmi hajóra támadt a Perzsa-öböl kijáratánál, arra hivatkozva, hogy az Egyesült Államok beleavatkozik az útvonal menedzsmentjébe azzal, hogy mindenféle alternatívákat javasol. Erre az amerikaiak a nemzetközi hajózás védelmére hivatkozva elkezdte lőni Iránt,

az adok-kapok pedig lassan két hete nem csitul, de számos tényező befolyásolhatja a következő időszak eseményeit.

Korábban sok szó volt arról, hogy az Egyesült Államok mennyire kiürítette a precíziós rakéták raktárait, emiatt hamarosan megfelelő eszköz nélkül maradhat a hadsereg. A Pentagon bejelentette a szükséges fegyverek gyártókapacitásának felfuttatását, ám még évekig is eltarthat, mire valóban a kívánt mennyiség készül belőlük. Jól példázza a helyzetet a Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétáinak helyzete. A ballisztikus fegyverek elfogására is alkalmas berendezést Washington nagy sikerrel értékesítette a világ számos területére, köztük Ukrajnába és a Közel-Keletre is. Az elmúlt évek konfliktusai miatt a raktárkészletek szinte teljesen kiürültek, miközben kijelenthető: Amerika későn kapcsolt, csak most kezdik el lényegesen felpörgetni a gyártást. Ennek ellenére nem látszik a lassítás a műveleti gondolkodásban, sokkal inkább a szemlélet átalakítása, erről egy kicsit később.

Azt nem lehet megmondani, hogy a feleknek most mi pontosan a céljuk, mit várnak a támadásoktól, de néhány alapvetés, amely mentén mindkét oldal szándékai azonosíthatóak:

A közel-keleti hatalom továbbra is kitart: energetikai infrastruktúrát, katonai bázisokat, nemzetközi repülőtereket és tankerhajókat egyaránt lő. Irán ezzel azt akarja elérni, hogy a minél tovább húzott konfliktussal rábírja Washingtont, hogy a neki megfelelő feltételek mellett záruljanak le az események. Ezek ismertek lehetnek mindenki számára: a szankciók feloldása, újjáépítési alap és a Hormuzi-szoros ellenőrzése jelenti a legfontosabbakat. Hosszú távon szeretné, ha a hirtelen szerzett politikai befolyást regionálisan is kamatoztatni tudná, erre utal, hogy korábban Kínával egy kamarai egyeztetésen Mohammed Báger Galibáf, a parlament elnöke egy létrehozandó blokkról beszélt. Teherán úgy véli, minél tovább tartja fenn a tengerszoros blokádját, annál erősebb pozíciót tud elérni. A másik lehetséges célja az lehet a rezsimnek, hogy az amerikai rakétakapacitások kimerítésére koncentrálnak, hogy ezzel is sarokba szorítsák az ellenfelüket, ugyanakkor ez egy öngyilkos taktika : sorra szenvedik a veszteségeket, de arra számítanak, hogy az amerikaiak hamarabb fulladnak ki ebben.

Ezek ismertek lehetnek mindenki számára: a szankciók feloldása, újjáépítési alap és a Hormuzi-szoros ellenőrzése jelenti a legfontosabbakat. Hosszú távon szeretné, ha a hirtelen szerzett politikai befolyást regionálisan is kamatoztatni tudná, erre utal, hogy korábban Kínával egy kamarai egyeztetésen Mohammed Báger Galibáf, a parlament elnöke egy létrehozandó blokkról beszélt. Teherán úgy véli, A másik lehetséges célja az lehet a rezsimnek, hogy az amerikai rakétakapacitások kimerítésére koncentrálnak, hogy ezzel is sarokba szorítsák az ellenfelüket, ugyanakkor ez : sorra szenvedik a veszteségeket, de arra számítanak, hogy az amerikaiak hamarabb fulladnak ki ebben. Amerika ezzel szemben továbbra is a katonai célpontokra fókuszál, tehát kifejezetten az ellenséges harci képességek meggyengítése van a prioritáslista elején. Fordulatot jelent ugyanakkor, hogy egyre inkább a civil infrastruktúra is áldozatává válhat az akcióknak, erre utal például, hogy az iráni nukleáris erőmű városában, Busehrben is robbanások voltak, ami mindenképpen jelzésértékű, bár arról kevés információ van, mi sérült. Ezzel összefüggésben az iráni döntéshozók is eszkalációt emlegetnek, amennyiben a bázisokról inkább a lakossági ellátás fordulna Washington figyelme. A kifárasztás és a teljes rombolás forgatókönyvét erősítik meg Donald Trump amerikai elnök szavai, amikor arról beszélt, hogy az iráni Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) az Iszlám Állam sorsára juthat, vagyis a végső eljelentéktelenedésig is tarthatnak a támadások. Fontos leszögezni, hogy ez a cél bizonyosan megvalósíthatatlan szárazföldi akció nélkül, az Iráni-fennsík hegyeiben könnyen el tudnak bújni a fegyveresek.

erre utal például, hogy az iráni nukleáris erőmű városában, Busehrben is robbanások voltak, ami mindenképpen jelzésértékű, bár arról kevés információ van, mi sérült. Ezzel összefüggésben az iráni döntéshozók is amennyiben a bázisokról inkább a lakossági ellátás fordulna Washington figyelme. A kifárasztás és a teljes rombolás forgatókönyvét erősítik meg Donald Trump amerikai elnök szavai, amikor arról beszélt, hogy az iráni Forradalmi Gárda Hadtest (IRGC) az Iszlám Állam sorsára juthat, vagyis Fontos leszögezni, hogy ez a cél bizonyosan megvalósíthatatlan szárazföldi akció nélkül, az Iráni-fennsík hegyeiben könnyen el tudnak bújni a fegyveresek. A legnagyobb kérdést természetesen a Hormuzi-szoros sorsa jelenti, de itt bábeli a zűrzavar. Mindkét oldal az állítja, hogy a kereskedelmi útvonal lényegében az ellenőrzése alatt áll, és ők diktálhatják a feltételeket. Az igazság ezzel szemben leginkább úgy tűnik, hogy senki sem tudja érvényesíteni a saját elképzelését, cserébe meg tudják akadályozni, hogy a másik fél eredményt érjen el. Hiába született meg az amerikai védőzóna gondolata, az iszlamista hatalom szinte azonnal lecsapott, cserébe például az iráni olaj szállítására érkező Belma tankert sem kímélték a nyugati nagyhatalom eszközei, miközben blokád alatt vannak a kikötők.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE https://t.co/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Harc kifulladásig?

Az világos, hogy a felek jelenleg az idővel és a kapacitásokkal harcolnak leginkább, mivel mindkét oldal a másik kimerítését szeretné elérni. Hozzá kell tenni, hogy ez a taktika rendkívül kockázatos, ugyanis lényegében Oroszország is valami hasonlót képzelt el Ukrajnában. Miután a kezdeti invázió elbukott, Moszkva egyre inkább arra rendezkedett be, hogy a frontvonalon lévő túlerejével és a rendszeres drónozással és rakétázással majd szépen lassan megroppantja az ellenállást – hangsúlyosan a nyugati szövetségesek kitartását akarta letörni a támogatások fenntartásáról. A terv nem igazán jött be,

az ukránok egyre inkább a saját fejlesztésű fegyverekre támaszkodnak, a túlerőt pedig mesterséges intelligenciával és drónokkal kompenzálják.

Fontos azonban leszögezni egy fontos különbséget: Teheránnak nincsenek olyan szövetségesei, mint Kijevnek, és Amerika előtt még bőven van lehetőség a konfliktus eszkalálására. Ezzel szemben az iszlamista hatalom lényegében a teljesítőképessége határán mozog katonai szempontból, bár eddig képes volt tartani a pozícióját. A hírszerzési jelentések szerint esetükben is jelentősen kiürültek a fegyverraktárak, de folyamatosan munkálkodnak a raktárak visszatöltésén. Irán ebben szintén az ukrán receptet követi: saját gyártás, olcsó eszközök, mindezt kiegészítik a mennyiségi termelésre koncentrálással. A fő problémát ugyanakkor az okozhatja, hogy ezen a területen az Egyesült Államoknak bőven van hová terjeszkedni, jóval nagyobb hadikapacitás mellett. Már meg is jelentek az első olcsó drónok részükről is a fronton, ha ezeket sikeresnek ítélik, hamarosan akár százas nagyságrendben jöhetnek a hírhedt Sahedekhez hasonló, olcsó, hosszútávú bevetésre képes, nagy robbanófejjel felszerelt amerikai csapásmérő fegyverek. Ezeket ugyan könnyebb azonosítani, egyszerűbb a légvédelmi rendszereknek semlegesíteni, de éppen a nagy számuk miatt súlyos károkat okozhatnak.

Wreckage of US FLM-136 LUCAS kamikaze drone recovered near Iran's Bandar Abbas port.The LUCAS is essentially the American equivalent of Iran's Shahed-136 drone, a low-cost, one-way attack drone. pic.twitter.com/RgQzlpKVPR https://t.co/RgQzlpKVPR — Clash Report (@clashreport) July 15, 2026

Itt jön be egy újabb szempont, ami lényegében a háború kirobbanásának kezdete óta mozgatja a motivációt: Irán gazdasági helyzete.

A rezsim sok más mellett a nyugati szankciók, a fejletlen ipar, az elhibázott államszervezeti felépítés és a korrupció miatt komoly problémákkal néz szembe. A lakosság nehezen tűri az egyre jobban elszabaduló inflációt, ez 2026 legelején súlyos tüntetésekhez vezetett, százezres nagyságrendben fejezték ki az elégedetlenségüket az emberek, sokan az iszlamista rezsim teljes leváltását követelték. Akkor Teherán véres módszerekkel szétverte a demonstrációkat, de a probléma aligha múlt el: továbbra is drámai inflációval szembesülhetnek az ország lakói, különösen az élelmiszerek terén súlyos a drágulás. Az emberek elégedetlensége aligha szűnt meg a levert tüntetések után, ám a kormány – mintegy menekülőútként – most a háborúra tudja kenni a rossz helyzetet. Ez nem tartható ki a végtelenségig, hamarosan kézzelfogható javulást kell produkálniuk, vagy ismét jelentős társadalmi ellenállással kellhet szembenézniük. Könnyen meglehet, hogy Irán pürrhoszi győzelmet arathat, és csak átmenetileg élvezheti majd a siker gyümölcsét.

A kilátások nem is túl kedvezőek Teherán számára, a halmozódó problémákat mutatja az is, hogy a tűzszüneti követeléseik között nyilvánvalóvá vált: a rezsim minél gyorsabban tőkét akar bevonni. Ez egyértelműen értelmezhető a gyengeség jelének, amivel valamelyest fel is fedik magukat. Közben abban bíznak, hogy a magas olajárak és a Perzsa-öböl monarchiái számára csökkenő bevételek miatt a Fehér Ház majd úgy dönt, hogy inkább elfogadja a számára kedvezőtlen feltételeket, csak nyíljon meg a Hormuzi-szoros. Érdekesség, hogy Irán nagy terveinek éppen az egyik legnagyobb szövetségesük, Kína tesz keresztbe. A globális ambíciókat dédelgető ország a világ legnagyobb olajimportőre, ám mintegy 40 százalékkal csökkent a behozatal az egy évvel korábbihoz képest. Csak találgatnak arról, pontosan mi állhat a háttérben, de valószínűleg összetett a helyzet: korábban teletöltött raktárak, kiváltás szénnel és az ipari termelés nehézségei. Az is nyilvánvaló, hogy

Peking sokkal pragmatikusabb annál, hogy a saját kiadásait azért növelje, mert ezzel egy partnerország segítségére lehet.

Összességében a kiújuló csapások sokkal inkább időhúzásnak tűnnek, ahol mindkét oldal a másik határait tapogatja. Egyelőre nem látni, hogy meddig tarthatnak a műveletek, a háttérben tovább dolgoznak azon, hogy valahogy tárgyalóasztalhoz ültessék az amerikai és az iráni delegációt, hogy végleg pontot tegyenek az összecsapások végére és visszatérjen a tűzszüneti állapot. Erre van is reális esély, különösen az amerikai fél hangsúlyozza, hogy nyitottak a megbeszélésekre, az iszlamista rezsim jóval elutasítóbban nyilatkozik. Az viszont bizonyosnak tűnik, hogy

ameddig a felek nem tudnak legalább nagyjából azonos álláspontra jutni, addig a fegyvernyugvás maximum időszakosnak tűnik.

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