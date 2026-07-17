Veszélyesebb szakaszba lépett az iráni-amerikai háború, azonnal reagáltak az olajárak

Irán azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy amerikai erők legalább öt iráni hidat vettek célba, amire válaszul Teherán pénteken csapást mért egy kuvaiti erőműre és sótalanító üzemre. Ezzel a konfliktus új, veszélyes szakaszába lépett, hiszen a szemben álló felek már egymás kritikus infrastruktúráját támadják, ami a teljes körű háború kiújulásával fenyeget. Nem véletlen, hogy a befektetők érzékenyen reagáltak a negatív hírekre, a tőzsdék esnek, az olaj árfolyama kilőtt.

A múlt héten összeomlott tűzszünet óta Washington és Teherán folyamatosan feszegeti a konfliktus határait. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága, a CENTCOM több mint egy hete először nevezte meg célpontjai között a katonai logisztikai infrastruktúrát. Az iráni állami média jelentése szerint az ország déli részén legalább öt hidat ért támadás, a Bandar-Hamír kikötővárosban végrehajtott csapásban pedig, amely a helyi vasútállomást is érintette, heten életüket vesztették. Emellett bombatámadás érte a pakisztáni határ közelében fekvő Iránsahr repülőterét is.

Teherán válaszul az amerikai támaszpontoknak otthont adó öböl menti országokat, köztük Bahreint, Katart és Kuvaitot vette célba. A kuvaiti hatóságok közlése szerint az egyik áramfejlesztő és sótalanító telepüket érte találat, ami tüzet okozott, és több áramtermelő blokk leállásához vezetett. A gazdag arab öbölállamok sivatagi városaiban az ilyen létesítmények kulcsfontosságúak a mindennapi élet fenntartásához, ráadásul egy hasonló, márciusi kuvaiti csapás kényszerítette ki korábban a háború első tűzszünetét.

Irán bejelentette, hogy kuvaiti, katari és bahreini amerikai bázisokat, valamint egy ománi radarállomást is támadott. A katari fővárosban, Dohában robbanásokat lehetett hallani, ahol egy gyermek repeszszilánkoktól megsérült. Teherán a háború kezdete óta valószínűleg most először mért csapást Szíria területére is, az amerikai különleges erők által használt at-tanfi támaszpontot célozva, ám a támadás nem okozott károkat.

A júliusban összeomlott átmeneti megállapodás óta a tengeri útvonalak is hadszíntérré váltak.

Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, miközben Washington ismét blokád alá vonta az iráni kikötőket. A helyzet fokozódását jelzi, hogy amerikai tengerészgyalogosok megrohamoztak egy tankerhajót a blokád érvényesítése érdekében, és a hadsereg fényképeket is közzétett a műveletről - részletezi a Reuters hírügynökség.

Egy másik tudósításában arról írt a Reuters az iráni Tasnim hírügynökség egy tájékozott forrása alapján, hogy pénteken egy thai zászló alatt hajózó hajót vettek célba a Hormuzi-szorosban, miután állítólag figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és az iráni Forradalmi Gárda engedélye nélkül próbált áthaladni. A forrás szerint az IRGC haditengerészete szembeszállt a hajóval, és célba vette.

A Perzsa-öböl térségén kívül is történtek incidensek: fegyveresek elfoglaltak egy kisebb vegyianyag-szállító tartályhajót Jemen partjainál, az Ádeni-öbölben. Egy biztonsági forrás szerint az eset inkább a szomáli kalózok tevékenységéhez, mintsem az iráni támogatású húszikhoz köthető. Irán mindenesetre jelezte, hogy a Jemenben állomásozó szövetségesei révén lezárhatja a Báb el-Mandeb-szorost is, ami elvágná a Perzsa-öböl megkerülésével szállított közel-keleti olaj első számú alternatív útvonalát.

A pénteki eszkaláció hírére a Brent nyersolaj referenciaára három százalékkal emelkedett.

A befektetők az amerikai tőzsdéken szintén érzékenyen reagáltak, nagyobb esésben vannak a vezető indexek.

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