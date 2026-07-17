Veszélyesebb szakaszba lépett az iráni-amerikai háború, azonnal reagáltak az olajárak

A múlt héten összeomlott tűzszünet óta Washington és Teherán folyamatosan feszegeti a konfliktus határait. Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága, a CENTCOM több mint egy hete először nevezte meg célpontjai között a katonai logisztikai infrastruktúrát. Az iráni állami média jelentése szerint az ország déli részén legalább öt hidat ért támadás, a Bandar-Hamír kikötővárosban végrehajtott csapásban pedig, amely a helyi vasútállomást is érintette, heten életüket vesztették. Emellett bombatámadás érte a pakisztáni határ közelében fekvő Iránsahr repülőterét is.
Teherán válaszul az amerikai támaszpontoknak otthont adó öböl menti országokat, köztük Bahreint, Katart és Kuvaitot vette célba. A kuvaiti hatóságok közlése szerint az egyik áramfejlesztő és sótalanító telepüket érte találat, ami tüzet okozott, és több áramtermelő blokk leállásához vezetett. A gazdag arab öbölállamok sivatagi városaiban az ilyen létesítmények kulcsfontosságúak a mindennapi élet fenntartásához, ráadásul egy hasonló, márciusi kuvaiti csapás kényszerítette ki korábban a háború első tűzszünetét.
Irán bejelentette, hogy kuvaiti, katari és bahreini amerikai bázisokat, valamint egy ománi radarállomást is támadott. A katari fővárosban, Dohában robbanásokat lehetett hallani, ahol egy gyermek repeszszilánkoktól megsérült. Teherán a háború kezdete óta valószínűleg most először mért csapást Szíria területére is, az amerikai különleges erők által használt at-tanfi támaszpontot célozva, ám a támadás nem okozott károkat.
A júliusban összeomlott átmeneti megállapodás óta a tengeri útvonalak is hadszíntérré váltak.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását, miközben Washington ismét blokád alá vonta az iráni kikötőket. A helyzet fokozódását jelzi, hogy amerikai tengerészgyalogosok megrohamoztak egy tankerhajót a blokád érvényesítése érdekében, és a hadsereg fényképeket is közzétett a műveletről - részletezi a Reuters hírügynökség.
Egy másik tudósításában arról írt a Reuters az iráni Tasnim hírügynökség egy tájékozott forrása alapján, hogy pénteken egy thai zászló alatt hajózó hajót vettek célba a Hormuzi-szorosban, miután állítólag figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és az iráni Forradalmi Gárda engedélye nélkül próbált áthaladni. A forrás szerint az IRGC haditengerészete szembeszállt a hajóval, és célba vette.
A Perzsa-öböl térségén kívül is történtek incidensek: fegyveresek elfoglaltak egy kisebb vegyianyag-szállító tartályhajót Jemen partjainál, az Ádeni-öbölben. Egy biztonsági forrás szerint az eset inkább a szomáli kalózok tevékenységéhez, mintsem az iráni támogatású húszikhoz köthető. Irán mindenesetre jelezte, hogy a Jemenben állomásozó szövetségesei révén lezárhatja a Báb el-Mandeb-szorost is, ami elvágná a Perzsa-öböl megkerülésével szállított közel-keleti olaj első számú alternatív útvonalát.
A pénteki eszkaláció hírére a Brent nyersolaj referenciaára három százalékkal emelkedett.
A befektetők az amerikai tőzsdéken szintén érzékenyen reagáltak, nagyobb esésben vannak a vezető indexek.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Al-Maszíra TV
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